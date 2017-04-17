Помощник главаря ИГ уничтожен близ Мосула

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Один из старших помощников главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади уничтожен в населенном пункте Талль-Афар (в 35 км к юго-западу от Мосула) в провинции Найнава. Об этом сообщил телеканал As Sumaria со ссылкой на источник в провинции.

По его словам, "один из старших помощников главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади, был убит неизвестными в центральной части Таль-Афара". Боевик ИГ по прозвищу аль-Кавкази был убит возле его дома, отмечает телеканал.

Наземная фаза операции по освобождению второго по величине города Ирака, более двух лет удерживаемого ИГ, началась 17 октября прошлого года. В конце января командование объявило о возвращении полного контроля над Восточным Мосулом. 19 февраля премьер-министр Хейдар аль- Абади дал старт новому этапу кампании по выдворению боевиков из западных кварталов. В начале марта армия Ирака перекрыла последний путь для возможного отхода боевиков - трассу между Мосулом и Талль-Афаром.