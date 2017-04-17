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Президент Парагвая отказался от планов баллотироваться на новый срок

Международная панорама
17 апреля, 21:41 UTC+3 БУЭНОС-АЙРЕС /Корр. ТАСС, Елена Кондратьева
Об этом Орасио Картес сообщил в письме, которое адресовал архиепископу Асунсьона Эдмундо Валенсуэле
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БУЭНОС-АЙРЕС, 17 апреля. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Президент Парагвая Орасио Картес не будет участвовать в выборах главы государства в 2018 году. Об этом он сообщил в письме, адресованном архиепископу Асунсьона Эдмундо Валенсуэле.

"Имею честь обратиться к вашему сиятельству, чтобы сообщить, что я принял решение не выдвигаться ни при каких условиях в качестве кандидата на пост президента республики на срок с 2018 по 2023 гг.", - говорится в документе, который глава государства опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter.

В конце марта 25 сенаторов, поддерживающих президента страны, одобрили законопроект о внесении поправки в конституцию, дающей возможность вице-президенту и главе государства баллотироваться на второй срок. Во время голосования отсутствовали остальные члены 45-местной палаты и ее председатель Роберто Асеведо из оппозиционной Подлинной либерально-радикальной партии. После этого в столице республики начались акции протеста, которые переросли в столкновения между полицией и манифестантами, в результате которых погиб один активист.

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