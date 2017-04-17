Совбез Турции рекомендовал правительству продлить режим ЧП в стране

АНКАРА, 17 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Совет национальной безопасности (СНБ) Турции в понедельник выступил за продление еще на три месяца режима чрезвычайного положения в республике. Об этом говорится в распространенном по итогам заседания СНБ коммюнике.

"Была проведена оценка введенного на территории всей страны режима ЧП. С целью продолжения обеспечения защиты прав и свобод граждан, демократии и принципов правового государства принято решение рекомендовать продлить режим чрезвычайного положения", - говорится в документе.

Действующий режим ЧП заканчивается 19 апреля, он продлевался уже дважды по три месяца после попытки переворота 15 июля 2016 года. Ранее премьер-министр Бинали Йылдырым заявил, что не исключает продления режима с тем, чтобы он действовал ровно год, до середины июля текущего года. Если правительство посчитает необходимым это сделать, то в течение ближайшего времени направит в парламент на ратификацию соответствующий запрос.