США подтвердили, что размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее "идет по плану"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Процесс размещения американского комплекса ПРО THAAD в Республике Корея продолжается, Вашингтон проводит регулярные консультации с Сеулом. Это подтвердила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

"Очевидно, этот процесс требует времени, чтобы собрать все элементы воедино, и, я думаю, мы быстро продвигаемся. Никаких изменений не было, и ничего не менялось касательно процесса принятия решений. Так что с развертыванием THAAD мы идем по плану", - сказала она, добавив, что с руководством Южной Кореи регулярно проводятся консультации.

Дипломат вновь указала на то, что причиной такого шага является КНДР, которая угрожает союзникам и войскам США в регионе. "Я знаю, что некоторые другие страны региона высказывали обеспокоенность по данному поводу. Но, честно говоря, мы убеждены, что это мера оборонительного характера", - подчеркнула Торнтон.

Ранее один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающих вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил, что дальнейшая судьба планов переброски батареи THAAD в Республику Корея теперь будет зависеть от нового президента в Сеуле, выборы которого пройдут 9 мая. "Думаю, это по праву станет решением для следующего президента", - заявил представитель Белого дома.

В самой Республике Корея эти высказывания также опровергают. По словам официального представителя Министерства национальной обороны Мун Сан Гюна, союзники остаются приверженными соглашению о размещении THAAD, подписанному в прошлом году. "Нет никаких изменений в позициях Южной Кореи и США относительно продолжения развертывания системы ПРО для противодействия ракетно- ядерной угрозе со стороны Пхеньяна", - подчеркнул он.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетно-ядерная программа КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.