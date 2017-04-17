Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США подтвердили, что размещение системы ПРО THAAD в Южной Корее "идет по плану"

Международная панорама
17 апреля, 23:41 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Процесс размещения американского комплекса ПРО THAAD в Республике Корея продолжается, Вашингтон проводит регулярные консультации с Сеулом. Это  подтвердила исполняющая обязанности помощника госсекретаря по делам Восточной Азии и Тихого океана Сюзан Торнтон.

Читайте также новости по теме:
Ситуация на Корейском полуострове
© EPA/MICHAEL REYNOLDS
Пенс: эра "стратегического терпения" США в отношении КНДР завершилась
Пенс посетил демилитаризованную зону на границе Республики Корея и КНДР
Белый дом: США не планируют размещать ядерное оружие в Республике Корея

"Очевидно, этот процесс требует времени, чтобы собрать все элементы воедино, и, я думаю, мы быстро продвигаемся. Никаких изменений не было, и ничего не менялось касательно процесса принятия решений. Так что с развертыванием THAAD мы идем по плану", - сказала она, добавив, что с руководством Южной Кореи регулярно проводятся консультации.

Дипломат вновь указала на то, что причиной такого шага является КНДР, которая угрожает союзникам и войскам США в регионе. "Я знаю, что некоторые другие страны региона высказывали обеспокоенность по данному поводу. Но, честно говоря, мы убеждены, что это мера оборонительного характера", - подчеркнула Торнтон.

Ранее один из внешнеполитических советников в аппарате Белого дома, сопровождающих вице-президента США Майкла Пенса в ходе его турне по странам Азиатско-Тихоокеанского региона, заявил, что дальнейшая судьба планов переброски батареи THAAD в Республику Корея теперь будет зависеть от нового президента в Сеуле, выборы которого пройдут 9 мая. "Думаю, это по праву станет решением для следующего президента", - заявил представитель Белого дома.

В самой Республике Корея эти высказывания также опровергают. По словам официального представителя Министерства национальной обороны Мун Сан Гюна, союзники остаются приверженными соглашению о размещении THAAD, подписанному в прошлом году. "Нет никаких изменений в позициях Южной Кореи и США относительно продолжения развертывания системы ПРО для противодействия ракетно- ядерной угрозе со стороны Пхеньяна", - подчеркнул он.

Наземная система THAAD предназначена для перехвата головных частей баллистических ракет на завершающем этапе среднего участка траектории полета и при подлете к цели. Она призвана обеспечить защиту войск США и их союзников, а также городов и важных объектов от баллистических ракет, как малой дальности, так и стратегических. Предлогом для ее размещения в Южной Корее стала ракетно-ядерная программа КНДР. Категорически против этого шага выступают Китай и Россия.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США КНДР Республика Корея
Темы
Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
2
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
3
Дипломат КНДР: ядерная война на Корейском полуострове может начаться в любой момент
4
Задержан один из организаторов теракта в метро Санкт-Петербурга
5
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
6
Полиция штата Юта арестовала женщину, ограбившую шесть банков в пижаме за два дня
7
Усманов не намерен дискутировать с Навальным вне судебного разбирательства
Темы дня
Загрузка...
Реклама