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Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирно

Международная панорама
18 апреля, 1:14 UTC+3
Президент США также выразил уверенность в том, что руководство КНДР в прошлом в ряде вопросов сумело взять верх над Вашингтоном
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Материал из 1 страницы
© AP Photo/Evan Vucci

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что имеющая место напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном разрешится мирным путем. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не хочу рассказывать, что я делаю или о чем думаю. Я действую не так, как прошлые администрации, которые за четыре недели говорили, что они намерены предпринять. Это так не делается", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он вариант удара по КНДР.

"Мы увидим, что будет, - добавил он. - Я надеюсь, что все разрешится хорошо. Я надеюсь, что будет мир, однако с этим джентльменом (имеется в виду лидер КНДР - прим. ТАСС) говорят уже довольно давно".

Трамп также выразил уверенность в том, что руководство КНДР в прошлом в ряде вопросов сумело взять верх над Вашингтоном. "Всех обыграли. Всех обыграл этот джентльмен, и мы посмотрим, что будет. Я не объявлю о том, какие шаги предприму".

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена.

В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.

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Персоны
Ким Чен Ын Трамп, Дональд
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