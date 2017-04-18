Трамп надеется, что напряженность между США и КНДР разрешится мирно

НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Президент США Дональд Трамп рассчитывает, что имеющая место напряженность между Вашингтоном и Пхеньяном разрешится мирным путем. Об этом хозяин Белого дома заявил в интервью телеканалу Fox News.

"Я не хочу рассказывать, что я делаю или о чем думаю. Я действую не так, как прошлые администрации, которые за четыре недели говорили, что они намерены предпринять. Это так не делается", - сказал Трамп, отвечая на вопрос о том, рассматривает ли он вариант удара по КНДР.

"Мы увидим, что будет, - добавил он. - Я надеюсь, что все разрешится хорошо. Я надеюсь, что будет мир, однако с этим джентльменом (имеется в виду лидер КНДР - прим. ТАСС) говорят уже довольно давно".

Трамп также выразил уверенность в том, что руководство КНДР в прошлом в ряде вопросов сумело взять верх над Вашингтоном. "Всех обыграли. Всех обыграл этот джентльмен, и мы посмотрим, что будет. Я не объявлю о том, какие шаги предприму".

КНДР в воскресенье провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

Попытка нового ракетного испытания состоялась на фоне отмечавшейся в субботу в КНДР 105-й годовщины со дня рождения первого и "вечного" президента народной республики Ким Ир Сена.

В Пхеньяне прошел масштабный военный парад, в ходе которого, как считают аналитики, была впервые продемонстрирована баллистическая ракета подводной лодки.