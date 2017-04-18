Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 18.04:
$ 56.25
€ 59.84
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: суд в Перу выдал второй ордер на арест экс-президента страны Толедо

Международная панорама
18 апреля, 5:08 UTC+3 РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО /Корр. ТАСС, Дарья Юрьева
Уголовное дело Алехандро Толедо связано с покупкой элитной недвижимости в Лиме на имя тещи экс-президента Эвы Фернебуг
Поделиться
Материал из 1 страницы

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Перуанский судья Марио Герра Бонифасио выдал ордер на арест экс-президента страны Алехандро Толедо (2001-2006 гг.) и его супруги Элиане Карп в рамках расследования, которое касается возможного отмывания денег. Об этом сообщила в понедельник местная газета El Comercio.

По ее данным, уголовное дело связано с покупкой элитной недвижимости в Лиме на имя тещи экс-президента Эвы Фернебуг. Сделка была реализована на средства расположенной в Коста-Рике компании Ecoteva ("Экотева"). Следствия подозревает, что с помощью этой фирмы супруги Толедо и Карп отмывали средства, полученные незаконным путем. Срок предварительного тюремного заключения, который установил судья для обоих, составляет 18 месяцев.

В феврале другой судья выдал ордер на арест Толедо в связи с подозрениями в коррупции. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской строительной компании Odebrecht взятку в размере $20 млн. Взамен компания якобы получила выгодный контракт на строительство одной из автомагистралей. Толедо был объявлен в розыск.

По данным СМИ, бывший глава государства сейчас находится в США. Ранее он дал несколько коротких интервью прессе, в которых отверг все обвинения в свой адрес.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Перу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Хищные птицы армии
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Титов предупредил о возможном резком падении рубля из-за "пузыря" на рынке
2
Путин обсудил ситуацию на Украине с лидерами стран "нормандской четверки"
3
Эксперты: "Евровидение" в Киеве ждут репутационные и финансовые потери
4
Почти 300 человек погибли во время водного фестиваля в Мьянме
5
СМИ: в Париже активистка Femen прорвалась на сцену во время выступления Марин Ле Пен
6
Пентагон начал оценку ядерного потенциала США на предмет соответствия угрозам
7
В Японии решено внедрять автоматические магазины без продавцов
Темы дня
Загрузка...
Реклама