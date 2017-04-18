СМИ: суд в Перу выдал второй ордер на арест экс-президента страны Толедо

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Перуанский судья Марио Герра Бонифасио выдал ордер на арест экс-президента страны Алехандро Толедо (2001-2006 гг.) и его супруги Элиане Карп в рамках расследования, которое касается возможного отмывания денег. Об этом сообщила в понедельник местная газета El Comercio.

По ее данным, уголовное дело связано с покупкой элитной недвижимости в Лиме на имя тещи экс-президента Эвы Фернебуг. Сделка была реализована на средства расположенной в Коста-Рике компании Ecoteva ("Экотева"). Следствия подозревает, что с помощью этой фирмы супруги Толедо и Карп отмывали средства, полученные незаконным путем. Срок предварительного тюремного заключения, который установил судья для обоих, составляет 18 месяцев.

В феврале другой судья выдал ордер на арест Толедо в связи с подозрениями в коррупции. По версии следствия, экс-президент и представители его администрации получили от бразильской строительной компании Odebrecht взятку в размере $20 млн. Взамен компания якобы получила выгодный контракт на строительство одной из автомагистралей. Толедо был объявлен в розыск.

По данным СМИ, бывший глава государства сейчас находится в США. Ранее он дал несколько коротких интервью прессе, в которых отверг все обвинения в свой адрес.