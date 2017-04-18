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Представители высшего руководства 28 государств примут участие форуме в Пекине

Международная панорама
18 апреля, 5:56 дата обновления: 18 апреля, 6:37 UTC+3 ПЕКИН /Корр. ТАСС, Алексей Селищев
В работе форума планирует принять участие президент России Владимир Путин
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ПЕКИН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Селищев/. Представители высшего руководства 28 государств примут участие в работе международного экономического форума "Один пояс, один путь", посвященного проблемам региональной интеграции и взаимодействия стран Азии. Он пройдет в Пекине 14-15 мая. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И.

"В мае в Пекине будет проведен форум. Он является важной платформой сотрудничества", - сказал он. "Основной темой обсуждений станет укрепление международного сотрудничества, совместное построение одного пояса и одного пути и реализация задачи общего развития. При этом ключевыми словами форума являются сотрудничество и взаимная выгода", - сказал министр.

Важными темами дискуссий станут "вопросы укрепление международного сотрудничества и расширение участия стран (в международных процессах), а также инновации", добавил он.

В работе форума по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина планирует принять участие президент России Владимир Путин. По словам Ван И, Китай "горячо приветствует" данное решение российского лидера.

"Участие Владимира Путина свидетельствует о высоком уровне отношений наших стран. Мы организуем теплый прием", - подчеркнул он.

Китайский министр отметил, что участие в форуме может принести выгоду как России, так и другим странам. 

"Россия и страны Центральной Азии могут извлечь выгоду от участия в процессе строительство "Одного пояса, одного пути", - сказал министр.

"На самом деле Китай, Россия и страны Центральной Азии достигли значительного прогресса в реализации инициативы "Одного пояса, одного пути". Что касается России и Китая, то мы, руководители наших стран договорились о сопряжении ЕврАзЭС и "Один пояс, один путь". Ведомства наших стран активно продвигают сопряжение этих инициатив", - добавил он.

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Ван И Путин, Владимир Владимирович
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