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СМИ: авианосец ВМС США Carl Vinson все еще находится далеко от Кореи

Международная панорама
18 апреля, 7:35 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
После выхода из Сингапура Carl Vinson с кораблями сопровождения не пошел напрямую к Корейскому полуострову, а провел в Индийском океане учения с ВМС Австралии
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ТОКИО, 18 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson все еще находится далеко от Корейского полуострова, куда она якобы была направлена 8 апреля из Сингапура. Об этом сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на военный бюллетень Defence News.

По его данным, после выхода из Сингапура Carl Vinson с кораблями сопровождения не пошел напрямую к Корейскому полуострову, а провел в Индийском океане учения с ВМС Австралии. По состоянию на 15 апреля, как утверждается, он находился в проливе между индонезийскими островами Ява и Суматра.

Ранее южнокорейское информационное агентство Рёнхап высказывало предположение, что авианосная ударная группа во главе с Carl Vinson прибудет в Японское море 25 апреля.

Тихоокеанское командование вооруженных сил США (ПАКОМ) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону Корейского полуострова.

В состав группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain.

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