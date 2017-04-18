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Принц Гарри признался, что долгие годы уходил от печальных мыслей о принцессе Диане

Международная панорама
18 апреля, 9:30 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Максим Рыжков
Принц Гарри отметил, что потеря матери в юном возрасте и дальнейшее сдерживание эмоций оказало серьезный эффект на его личную жизнь и работу
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ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Пятый в очереди наследник британского трона принц Гарри поделился в интервью газете The Daily Telegraph личными переживаниями, касающимися самого трагического события в своей жизни - гибели матери, принцессы Дианы, и дал понять, что в течение долгих лет после этой потери уходил от печальных мыслей. Интервью с принцем приурочено к отмечаемому в этом году 20-летию безвременной кончины "леди Ди".

"Я справлялся с этим только одним путем - уходил от реальности, стараясь даже не думать о своей матери, ведь разве это помогло бы?" - признался Гарри, который в этом вопросе всегда был предельно откровенен с прессой, хотя все указывало на то, что тема гибели Дианы вызывает у него боль.

"Я полагал, что это только погрузит тебя в состояние печали, но не поможет вернуть ее", - пояснил принц, добавив, что старался не давать волю внутренним эмоциональным всплескам на фоне слухов о жизни и смерти матери. "Я могу смело сказать, что потеря матери в 12-летнем возрасте и дальнейшее сдерживание всех моих эмоций в течение последних 20 лет оказало весьма серьезный эффект не только на мою личную жизнь, но также и на мою работу", - заметил принц, являющийся выпускником Королевской военной академии в Сандхерсте и имеющий за плечами опыт участия в афганской военной кампании.

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Гарри рассказал о том, как игнорировал попытки своего старшего брата принца Уильяма помочь ему разобраться со своими чувствами и мыслями о матери. Он также признался, что несколько раз пользовался услугами психолога.

Диана была супругой принца Чарльза с 1981 по 1996 год. Ее считали "королевой" благотворительных акций и настоящей "иконой" мира моды. Она покорила весь мир столь не свойственной королевским особам непосредственностью. Это так нравилось обыкновенным людям, но не находило понимания у высших кругов общества, к которым по происхождению относилась и сама Диана, будучи представителем аристократической фамилии Спенсер. По итогам общенационального опроса, проведенного в 2002 году британской телерадиовещательной корпорацией Би-би-си, принцесса Диана заняла третье место в списке 100 величайших британцев всех времен.

31 декабря 1997 года принцесса погибла в автокатастрофе в парижском туннеле под мостом Альма. "Мерседес", в котором ехала принцесса, пытался оторваться от преследовавших автомобиль папарацци и на большой скорости ударился о стену туннеля, затем о колонну, разделявшую потоки движения, и перевернулся. Единственным выжившим в этой катастрофе оказался телохранитель принцессы Тревор Рис-Джонс. Жертвами трагедии стали сама Диана, ее возлюбленный Доди аль-Файед и водитель Анри Поль. Отец Доди, египетский миллиардер Мухаммед аль-Файед утверждал, что его сын и принцесса лишились жизней в результате заговора, и уверял, что в момент гибели Диана была беременна от Доди. В свою очередь французские и британские следователи независимо друг от друга пришли к выводу, что парижская автокатастрофа стала трагической случайностью.

В память о Диане в Гайд-парке был создан необычный мемориал в виде желоба с переливающейся водой. А на минувшей неделе у стен Кенсингтонского дворца, где ранее жила принцесса, а сегодня продолжают жить принц Уильям с семьей и принц Гарри, в память о Диане был разбит Белый сад из 12 тысяч белоснежных цветов - тюльпанов, нарциссов и гиацинтов.

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Персоны
Гарри, принц Диана (британская принцесса)
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