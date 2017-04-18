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СМИ: более 2 тыс. боевиков с семьями покинули северный пригород Хомса

Международная панорама
18 апреля, 11:19 UTC+3 БЕЙРУТ БЕЙРУТ 18, апреля. /ТАСС
Телеканал "Аль-Маядин" утверждает, что 55 автобусов с боевиками и членами их семей направились город Джараблус на границе с Турцией
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БЕЙРУТ, 18 апреля. /ТАСС/. Пятый этап вывода вооруженных формирований завершился в пригороде Эль-Ваер на севере провинциального центра Хомс (165 км от Дамаска) в Сирии. Как сообщил телеканал "Аль-Маядин", это предместье покинули 2010 человек, в том числе 510 боевиков.

По данным телеканала, 55 автобусов с боевиками и их семьями направились в пограничный с Турцией город Джараблус.

На предыдущих этапах (с 18 марта по 8 апреля) из Эль- Ваера было выведено 2,5 тыс. боевиков из числа сторонников "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) и других экстремистских группировок. Все они отказались сдаваться властям и были перемещены в Джараблус, а также в провинцию Идлиб.

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