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СМИ: инициатор движения за отделение Калифорнии от США решил обосноваться в РФ

Международная панорама
18 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, апреля. /ТАСС
Луис Маринелли призвал сторонников идеи о независимости Калифорнии подать новую петицию, так как поданный им ранее документ он планирует отозвать
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МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Лидер движения за отделение от США штата Калифорния Луис Маринелли принял решение остаться жить в России вместе со своей женой-россиянкой. Об этом сообщила во вторник газета Business Insider, которая цитирует заявление активиста.

В связи со своим решением Маринелли заявил, что отзывает поданную им ранее в США петицию о проведении референдума о независимости Калифорнии, и призвал сторонников этой идеи подать новую петицию такого же содержания. "Я нашел в России новое счастье, жизнь без источника постоянного разочарования и возмущения в отношении своей родины, а также будущее, не связанное с идейными разногласиями и враждой, которые поглощали меня до настоящего времени, в течение всей моей сознательной жизни, - заявил Маринелли. - Таким образом, если народ России любезно примет меня здесь на постоянной основе, я намерен сделать Россию моим постоянным домом".

Газета Business Insider сообщила, что Маринелли с сентября прошлого года проживает в Екатеринбурге вместе со своей женой-россиянкой Анастасией.

Издание отмечает, что Маринелли проводил кампанию с целью отделения Калифорнии от США начиная с 2015 года. В ходе предвыборной кампании в США он поддерживал радикального левого кандидата на пост президента от Демократической партии Берни Сандерса. Однако после того, как демократы выдвинули кандидатуру Хиллари Клинтон, Маринелли проголосовал на выборах за республиканца Дональда Трампа, отмечает издание.

В ноябре прошлого года Маринелли заявил, что основанное им движение "Yes California" планируют открыть на территории России "посольство" штата. При этом он добавил, что это представительство не будет выполнять дипломатическую функцию и что главой задачей "посольства" будет рассказывать гражданам РФ об истории и культуре Калифорнии, способствовать развитию торговых связей и росту туризма.

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