Трамп и Эрдоган обсудили итоги референдума и вопросы борьбы с терроризмом

AP: владелец команды "Формулы-1" "Форс Индия" Маллья арестован в ЛондонеСпорт 18 апреля, 14:09
Ирина Донник вошла в оргкомитет Евразийского женского форума-2018Новости партнеров 18 апреля, 14:08
Презентация книги о Виталии Калоеве. ВидеотрансляцияОбщество 18 апреля, 14:08
Греф предложил поддержать пряником выход бизнеса из тениЭкономика и бизнес 18 апреля, 14:05
Генпрокуратура Украины просит Канаду установить авторов книги ЯнуковичаМеждународная панорама 18 апреля, 14:01
Путин поздравил Асада с 71-й годовщиной независимости СирииПолитика 18 апреля, 13:54
Сбербанк стал самым дорогим российским брендомЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:49
СМИ: футболист "Уфы" Ванек подозревается в покупке наркотиков в ЧехииСпорт 18 апреля, 13:48
Издательство "Просвещение" Аркадия Ротенберга рассматривает IPO в Лондоне и РоссииЭкономика и бизнес 18 апреля, 13:45
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили итоги референдума в республике и вопросы борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.
"Президент США поздравил президента Турции в связи с победой на референдуме. Были обсуждены последние события в Сирии и наказание (ракетный удар по аэродрому - прим. ТАСС) со стороны США за химатаку режима 4 апреля. В связи с этим Трамп поблагодарил Турцию за ее поддержку", - отмечается в заявлении. Указывается, что "оба лидера считают ответственным за эти действия (применение химоружия - прим. ТАСС) Башара Асада".
Также президенты обсудили вопросы борьбы с терроризмом и "подчеркнули необходимость сотрудничества между странами против всех групп, которые обращаются к терроризму для достижения своих целей".