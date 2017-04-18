Трамп и Эрдоган обсудили итоги референдума и вопросы борьбы с терроризмом

АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп в телефонном разговоре обсудили итоги референдума в республике и вопросы борьбы с терроризмом. Об этом говорится в заявлении канцелярии турецкого лидера.

"Президент США поздравил президента Турции в связи с победой на референдуме. Были обсуждены последние события в Сирии и наказание (ракетный удар по аэродрому - прим. ТАСС) со стороны США за химатаку режима 4 апреля. В связи с этим Трамп поблагодарил Турцию за ее поддержку", - отмечается в заявлении. Указывается, что "оба лидера считают ответственным за эти действия (применение химоружия - прим. ТАСС) Башара Асада".

Также президенты обсудили вопросы борьбы с терроризмом и "подчеркнули необходимость сотрудничества между странами против всех групп, которые обращаются к терроризму для достижения своих целей".