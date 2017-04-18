Лидер шотландских националистов раскритиковала решение Мэй провести досрочные выборы

ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен считает, что премьер-министр Тереза Мэй путем объявления досрочных парламентских выборов намерена добиться выхода страны из состава ЕС на жестких условиях и расценивает позицию главы правительства как огромную ошибку. Об этом политик заявила, комментируя решение Мэй назначить на 8 июня проведение досрочных выборов в парламент.

"Тори ищут возможность, чтобы сдвинуть Великобританию вправо, заставить ее пройти через жесткий Brexit и провести новые сокращения (бюджетных выплат)", - написала политик на своей странице в микроблоге Twitter. Стерджен также заявила о том, что досрочное волеизъявление "укрепляет Шотландию в ее праве самостоятельно определять собственное будущее", назвав решение Мэй "огромной политической ошибкой".

The Tories see a chance to move the UK to the right, force through a hard Brexit and impose deeper cuts. Let's stand up for Scotland. #GE17 — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 18 April 2017

Ранее шотландские националисты объявили о решимости провести второй референдум о независимости региона между осенью 2018 года и весной 2019 года. Эдинбург решительно выступает против выхода Великобритании из состава ЕС и настаивает на том, что в этом случае шотландцы имеют право проголосовать за свою независимость.

Во вторник Мэй объявила о намерении провести досрочные парламентские выборы. Для этого ей требуется заручиться поддержкой двух третей депутатов Палаты общин (нижней палаты британского парламента). Голосование намечено на 19 апреля.