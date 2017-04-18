Оппозиция в Турции обратилась в избирком с запросом об отмене итогов референдума

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АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая оппозиция официально передала в Высшую избирательную комиссию (ЦИК) запрос об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок конституцию страны. Факт передачи такого запроса корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе Народно-республиканской партии (НРП).
"Запрос об аннулировании итогов референдума передан нами в Центризбирком. Это требование касается именно отмены результатов. Все наши протесты относительно процедур подсчета бюллетеней мы ранее отдельно передали в комиссию", - сообщил сотрудник НРП.
Коллегия адвокатов Турции также назвала это нарушением закона. "Решение ЦИК о принятии к подсчету не имеющих печатей бюллетеней являлось незаконным. Ответственные лица на избирательных участках были введены в заблуждение относительно законности использования непропечатанных бюллетеней. К сожалению, ЦИК не исполнил требования конституции относительно обеспечения соблюдения закона во время голосования", - говорится в заявлении коллегии.
По предварительным неофициальными результатам голосования, за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.