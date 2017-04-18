Оппозиция в Турции обратилась в избирком с запросом об отмене итогов референдума

АНКАРА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Турецкая оппозиция официально передала в Высшую избирательную комиссию (ЦИК) запрос об аннулировании результатов состоявшегося в воскресенье референдума о внесении поправок конституцию страны. Факт передачи такого запроса корреспонденту ТАСС подтвердили в пресс-службе Народно-республиканской партии (НРП).

"Запрос об аннулировании итогов референдума передан нами в Центризбирком. Это требование касается именно отмены результатов. Все наши протесты относительно процедур подсчета бюллетеней мы ранее отдельно передали в комиссию", - сообщил сотрудник НРП.

Свое требование партия обосновала тем, что при подсчете результатов учитывались бюллетени, на которые не были проставлены необходимые печати. ЦИК принял к рассмотрению такие бюллетени, но это решение комиссии оппозиция посчитала противоречащим закону.

Коллегия адвокатов Турции также назвала это нарушением закона. "Решение ЦИК о принятии к подсчету не имеющих печатей бюллетеней являлось незаконным. Ответственные лица на избирательных участках были введены в заблуждение относительно законности использования непропечатанных бюллетеней. К сожалению, ЦИК не исполнил требования конституции относительно обеспечения соблюдения закона во время голосования", - говорится в заявлении коллегии.

По предварительным неофициальными результатам голосования, за поправки, вводящие президентскую форму правления в Турции, высказались 51,4% избирателей.