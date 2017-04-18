Мэй: проведение досрочных выборов не повлияет на график Brexit

ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Проведение досрочных всеобщих выборов в Великобритании не окажет воздействия на график выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй.

По его словам, Brexit "будет идти своим чередом, точь-в-точь как и есть". Сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит подчеркнул, что чиновники продолжают работать над исполнением графика выхода страны из сообщества.

Он также добавил, что премьер получила полную поддержку членов кабинета министров в вопросе о досрочных выборах, а также известила об этом решении по телефону королеву Великобритании Елизавету II и главу Евросовета Дональда Туска.

Как заявила Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным

29 марта Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая дала официальный старт переговорному процессу о Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Согласно мнению главного политического обозревателя телеканала Sky News Фейсала Ислама, дальнейший политический процесс будет развиваться примерно следующим образом: сначала лидеры остальных 27 стран блока примут на саммите ЕС в конце нынешнего месяца политическое соглашение на основании состоявшегося запуска Лондоном процедуры Brexit и вручат главному переговорщику ЕС по проблеме выхода Великобритании из состава сообщества Мишелю Барнье мандат на ведение переговоров с британским министром по вопросам Brexit Дэвиом Дэвисом, которые начнутся примерно в июне и продлятся примерно полгода. На этом этапе стороны будут обсуждать только условия выхода Соединенного Королевства из ЕС и лишь к концу текущего года приступят к рассмотрению будущего торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Формальный же выход страны из ЕС состоится не позднее 29 марта 2019 года.