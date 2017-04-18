Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мэй: проведение досрочных выборов не повлияет на график Brexit

Международная панорама
18 апреля, 15:55 UTC+3 ЛОНДОН Илья Дмитрячев, Максим Рыжков
Представитель премьер-министра отметил, что Brexit будет идти своим чередом
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Проведение досрочных всеобщих выборов в Великобритании не окажет воздействия на график выхода Соединенного Королевства из ЕС (Brexit). Об этом сообщил официальный представитель премьер-министра Терезы Мэй.

Читайте также новости по теме:
Brexit
© EPA/PATRICK SEEGER
Brexit на первое, второе и третье: что занимает мысли простых британцев
Гибралтар в обмен на Brexit: ЕС поддержит Испанию в вопросе о статусе полуострова
В Великобритании готовы выполнять свои обязательства перед ЕС

По его словам, Brexit "будет идти своим чередом, точь-в-точь как и есть". Сотрудник премьерской канцелярии на Даунинг-стрит подчеркнул, что чиновники продолжают работать над исполнением графика выхода страны из сообщества.

Он также добавил, что премьер получила полную поддержку членов кабинета министров в вопросе о досрочных выборах, а также известила  об этом решении по телефону королеву Великобритании Елизавету II и главу Евросовета Дональда Туска.

Как заявила  Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным

29 марта Тереза Мэй ввела в действие статью 50 Лиссабонского договора о ЕС, которая дала официальный старт переговорному процессу о Brexit между Лондоном и Брюсселем.

Согласно мнению главного политического обозревателя телеканала Sky News Фейсала Ислама, дальнейший политический процесс будет развиваться примерно следующим образом: сначала лидеры остальных 27 стран блока примут на саммите ЕС в конце нынешнего месяца политическое соглашение на основании состоявшегося запуска Лондоном процедуры Brexit и вручат главному переговорщику ЕС по проблеме выхода Великобритании из состава сообщества Мишелю Барнье мандат на ведение переговоров с британским министром по вопросам Brexit Дэвиом Дэвисом, которые начнутся примерно в июне и продлятся примерно полгода. На этом этапе стороны будут обсуждать только условия выхода Соединенного Королевства из ЕС и лишь к концу текущего года приступят к рассмотрению будущего торгового соглашения между Великобританией и ЕС. Формальный же выход страны из ЕС состоится не позднее 29 марта 2019 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Brexit
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
2
Эксперты нашли следы вмешательства США в выборы в России 2016 года
3
Суд не счел требования "Аэрофлота" к стюардессам дискриминационными
4
В Тбилиси назвали посягательством на суверенитет Грузии визит главы МИД РФ в Сухум
5
Внедрение онлайн-касс в розничной торговле Москвы начнется с июля
6
Роспотребнадзор поддержал запрет на возврат производителю непроданного хлеба
7
В Мосуле ликвидирован один из главарей ИГ, вероятно, гражданин РФ
Темы дня
Загрузка...
Реклама