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Пенс призвал руководство КНДР прислушаться к Трампу

Международная панорама
18 апреля, 16:39 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Алексей Качалин
Ранее вице-президент США заявил, что новая администрация во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР
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НЬЮ-ЙОРК, 18 апреля. /Корр. ТАСС Алексей Качалин/. США рассчитывают на то, что руководство КНДР прислушается к мнению президента Дональда Трампа и всего мирового сообщества и забудет о своих ядерных амбициях. Об этом заявил в интервью телекомпании CNN вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс, который после посещения Демилитаризованной зоны (ДМЗ) между Республикой Корея и КНДР направился в Токио и встретился там с вице-премьером, министром финансов Японии Таро Асо.

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"Я надеюсь на то, что руководство Северной Кореи слышит, о чем говорят президент Трамп и мировое сообщество. Они говорят, что настала пора для них (КНДР) закрыть программу создания ядерных и баллистических ракет", - отметил Пенс.

Вице-президент акцентировал внимание на том, что Трамп, направив его в поездку по странам Азии, "преследовал цель в непростое время доставить особое послание". "Оно заключается в том, что мы (США) вышли за рамки эры стратегического терпения и за пределы провального диалога прошлых времен. Теперь наступила другая эра, в которой президент Трамп полностью привержен задаче консолидации ресурсов мирового сообщества, стран Азиатско-Тихоокеанского региона на использовании экономической и дипломатической мощи для изоляции Северной Кореи и достижения цели денуклеаризации Корейского полуострова", - пояснил вице-президент.

Ранее Майкл Пенс заявил, что новая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом не намерена следовать политике "стратегического терпения" в отношении КНДР. По словам Пенса, Вашингтон решительно настроен на то, чтобы обеспечить безопасность на Корейском полуострове "мирными средствами, путем переговоров", при том, что "рассматриваются все варианты действий".

Ситуация на Корейском полуострове обострилась в начале прошлого года, когда Пхеньян осуществил ядерное испытание и позднее запустил баллистическую ракету с искусственным спутником Земли. В сентябре 2016 года КНДР провела еще одно ядерное испытание, а в течение года произвела более 20 ракетных пусков. Ранее КНДР провела попытку очередного ракетного запуска, которая, по данным ВС США, оказалась безуспешной - ракета взорвалась практически сразу после старта.

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Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
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