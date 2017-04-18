Саркози призвал французских избирателей голосовать за Фийона

Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июняМеждународная панорама 18 апреля, 20:04
Лидеры фракций Думы внесли законопроект об отзыве гражданства РФ у осужденных за терроризмПолитика 18 апреля, 20:04
Саркози призвал французских избирателей голосовать за ФийонаМеждународная панорама 18 апреля, 19:47
Автор трансляции убийства через Facebook покончил с собойПроисшествия 18 апреля, 19:43
Хэмилтон стал лучшим в первый день тестов "Формулы-1" в БахрейнеСпорт 18 апреля, 19:39
В Мосуле ликвидирован "главный снайпер" ИГМеждународная панорама 18 апреля, 19:37
Парламент Турции одобрил продление режима ЧП в стране на три месяцаМеждународная панорама 18 апреля, 19:05
Близкие подозреваемого в организации теракта в Петербурге заявили, что он жил на УкраинеПроисшествия 18 апреля, 18:57
Киевский суд лишил Сбербанк доменного имени и запретил использовать торговую маркуЭкономика и бизнес 18 апреля, 18:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший президент Франции Николя Саркози призвал своих соотечественников голосовать за Франсуа Фийона на предстоящих в воскресенье президентских выборах.
"Через несколько дней Франция окажется на перепутье, и все должны это понимать, - заявил Саркози в распространенном видеообращении к французским избирателям. - Я могу прямо сказать, почему я поддерживаю Франсуа Фийона: у него есть опыт, программа и стремление ее реализовать. Это позволит перевернуть страницу уходящей пятилетки (президента Франсуа Олланда - прим. ТАСС), которая оказалась катастрофической для Франции".
Фийон и Саркози были соперниками на праймериз "Республиканцев", которые прошли во Франции в ноябре минувшего года. Экс-президент даже считался фаворитом внутрипартийного голосования, однако избиратели сделали выбор в пользу Фийона, который возглавлял правительство при Саркози.
Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй - на 7 мая.