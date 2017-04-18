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Саркози призвал французских избирателей голосовать за Фийона

Международная панорама
18 апреля, 19:47 UTC+3 ПАРИЖ /Корр. ТАСС, Сергей Щербаков
Экс-президент Франции заверил, что у Фийона есть все необходимые качества для того, чтобы стать новым национальным лидером
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Николя Саркози

Николя Саркози

© AP Photo/Laurent Cipriani

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший президент Франции Николя Саркози призвал своих соотечественников голосовать за Франсуа Фийона на предстоящих в воскресенье президентских выборах.

"Через несколько дней Франция окажется на перепутье, и все должны это понимать, - заявил Саркози в распространенном видеообращении к французским избирателям. - Я могу прямо сказать, почему я поддерживаю Франсуа Фийона: у него есть опыт, программа и стремление ее реализовать. Это позволит перевернуть страницу уходящей пятилетки (президента Франсуа Олланда - прим. ТАСС), которая оказалась катастрофической для Франции".

Фийон и Саркози были соперниками на праймериз "Республиканцев", которые прошли во Франции в ноябре минувшего года. Экс-президент даже считался фаворитом внутрипартийного голосования, однако избиратели сделали выбор в пользу Фийона, который возглавлял правительство при Саркози.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй - на 7 мая.

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