Саркози призвал французских избирателей голосовать за Фийона

ПАРИЖ, 18 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Щербаков/. Бывший президент Франции Николя Саркози призвал своих соотечественников голосовать за Франсуа Фийона на предстоящих в воскресенье президентских выборах.

"Через несколько дней Франция окажется на перепутье, и все должны это понимать, - заявил Саркози в распространенном видеообращении к французским избирателям. - Я могу прямо сказать, почему я поддерживаю Франсуа Фийона: у него есть опыт, программа и стремление ее реализовать. Это позволит перевернуть страницу уходящей пятилетки (президента Франсуа Олланда - прим. ТАСС), которая оказалась катастрофической для Франции".

Фийон и Саркози были соперниками на праймериз "Республиканцев", которые прошли во Франции в ноябре минувшего года. Экс-президент даже считался фаворитом внутрипартийного голосования, однако избиратели сделали выбор в пользу Фийона, который возглавлял правительство при Саркози.

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй - на 7 мая.