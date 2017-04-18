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Большинство британцев поддерживают решение Мэй о досрочных выборах

Международная панорама
18 апреля, 19:55 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Во время социологического исследования 55% опрошенных заявили, что глава правящей Консервативной партии поступила верно, объявив о проведении досрочных, на три года ранее положенного срока, выборов
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ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Большинство британцев поддерживают решение премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного  компанией IMC по запросу газеты The Guardian.

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Во время социологического исследования 55% опрошенных заявили, что глава правящей Консервативной партии поступила верно, объявив о проведении досрочных, на три года ранее положенного срока, выборов в парламент. Не согласны с ее решением 15% респондентов. При этом наибольшая поддержка этого решения прослеживается у сторонников трех основных британский партий - Консервативной (64%), Лейбористской (65%) и партии "Либеральные демократы" (60%).

Согласно опросу, за Консервативную партию готовы отдать свои голоса 46% британцев. Это на 21% больше, чем за главную оппозиционную силу - лейбористов. Их поддерживают 25% респондентов. На третьем месте идут "Либеральные демократы" - 11%, за ними - Партия независимости Соединенного Королевства - 8% и "зеленые" - 4%.

Как заявила  Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. Для того, чтобы решение о новом волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин, нижней палаты британского парламента. Голосование народных избранников должно состояться 19 апреля и, как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

Выступая  в парламенте, глава фракции консерваторов в Палате общин Дэвид Лидингтон сообщил о том, что парламент будет распущен 2 мая. После этого начнется активная фаза избирательной кампании, которая продлится чуть более месяца.

Правящая партия в Великобритании обладает правом созыва досрочных парламентских выборов в любой момент пятилетнего срока своего правления. В случае победы на них глава партии получает мандат на формирование правительства, которое он возглавляет на новый пятилетний срок. Таким образом в случае победы на выборах Мэй сможет занимать премьерское кресло до 2022 года.

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