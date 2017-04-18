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Мэй провела разговоры с лидерами ряда стран вслед за решением о досрочных выборах в июне

Международная панорама
18 апреля, 22:41 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Британский премьер совершила раздельные телефонные звонки президенту США Дональду Трампу, главе Евросовета Дональду Туску, председателю Еврокомиссии Жан-Клоду Юнкеру и премьеру Ирландии Энде Кенни
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ЛОНДОН, 18 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела во вторник телефонные разговоры с лидерами ряда стран после того, как она объявила о решении провести 8 июня досрочные парламентские выборы. Об этом сообщила пресс-служба главы британского правительства.

"Этим вечером премьер-министр провела разговоры с несколькими лидерами вслед за объявлением ее намерения попросить парламент согласиться организовать всеобщие выборы 8 июня", - говорится в поступившем в ТАСС коммюнике.

"Премьер-министр совершила раздельные телефонные звонки президенту (США Дональду) Трампу, главе Евросовета (Дональду) Туску, председателю Еврокомиссии (Жан-Клоду) Юнкеру и (премьер-министру Ирландии) Энде Кенни", - отмечается в сообщении.

Как заявила Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. Для того, чтобы решение о новом народном волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин, нижней палаты британского парламента. Голосование народных избранников должно состояться 19 апреля и, как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

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Мэй, Тереза
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