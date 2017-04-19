Британские депутаты проведут голосование по предложению Мэй организовать досрочные выборы

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Максим Рыжков/. Британские депутаты проведут 19 апреля голосование по теме досрочных парламентских выборов. О решении организовать 8 июня подобное волеизъявление накануне объявила премьер-министр Соединенного Королевства Тереза Мэй.

Для того, чтобы воплотить свои планы в жизнь, Мэй необходимо заручиться поддержкой двух третей членов Палаты общин, нижней палаты британского парламента. Судя по заявлениям лидеров основных политических партий, такую поддержку премьер-министр получит.

Как сообщили корреспонденту ТАСС в пресс-службе Палаты общин, рассмотрение предложения Мэй начнется в 12:45 по местному времени (14:45 мск).

Зачем Мэй нужны досрочные выборы

Свое решение глава правящей Консервативной партии и одновременно правительства объяснила необходимостью иметь сильный кабинет министров в условиях, когда стране предстоят сложные переговоры по выходу из состава ЕС.

"Если мы не проведем эти выборы, они (оппозиция) продолжат вести свои политические игры, а переговоры с ЕС вступят в свою самую сложную фазу в тот момент, когда будет вестись подготовка к следующим всеобщим выборам", - сказала Мэй. Всего три недели назад, 29 марта, она официально запустила процесс выхода страны из состава ЕС, который должен продлиться два года и завершиться в 2019 году, ровно за год до следующих парламентских выборов.

"Это будет выбор между сильным и стабильным правлением в национальных интересах со мной в качестве вашего премьер- министра и слабым и нестабильным коалиционным правительством под руководством (лидера лейбористов) Джереми Корбина, поддерживаемым на плаву, и "Либеральными демократами", которые хотят возобновить размежевание (общества) вокруг референдума, и Николой Стерджен и (возглавляемой ею) Шотландской национальной партией", - сказала она.

В случае победы на выборах Мэй также навсегда лишит своих критиков аргументов, что она никогда не была избрана народом, а оказалась на Даунинг-стрит лишь по итогам победы во внутрипартийной борьбе. Действительно, Мэй возглавила британское правительство в июле прошлого года после того, как ее предшественник Дэвид Кэмерон (2010-2016 гг) ушел в отставку, потерпев поражение на референдуме о членстве страны в Евросоюзе. После этого Мэй, занимавшая при Кэмероне пост министра внутренних дел, была избрана главой правящей Консервативной партии и именно на этом основании заняла кресло премьер-министра.

К тому же Мэй сможет избиваться от тех предвыборных обещаний, которыми руководствуется Консервативная партия, но достались ей в наследство от Кэмерона.

Поддержка оппонентов и населения

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин уже заявил о поддержке предложения Мэй. "Я приветствую решение премьер-министра предоставить британскому народу возможность избрать правительство, которое поставит на первое место интересы большинства", - заявил он. Поддержал предложение премьер-министра и Тим Фаррон, лидер третьей по представленности партии в Палате общин - партии "Либеральные демократы".

При этом согласны с Мэй и большинство британцев. Как свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного во вторник компанией IMC по запросу газеты Gardian, 55% опрошенных заявили, что глава тори поступила верно, объявив о проведении досрочных выборов. Не согласны с подобной инициативой 15% респондентов. При этом наибольшая поддержка этого решения прослеживается у сторонников трех основных британских партий - Консервативной (64%), Лейбористской (65%) и партии "Либеральные демократы" (60%).

Согласно опросу, за Консервативную партию готовы отдать свои голоса 46% британцев. Это на 21% больше, чем за главную оппозиционную силу - лейбористов. Их поддерживают 25% респондентов. На третьем месте идут "Либеральные демократы" - 11%, за ними - Партия независимости Соединенного Королевства - 8% и "зеленые" - 4%.

В случае, если депутаты дадут "зеленый свет" инициативе Мэй, парламент будет распущен 2 мая. После этого начнется активная фаза избирательной кампании, которая продлится чуть более месяца.

Долгая традиция досрочных выборов

И в политических кругах Великобритании, и среди избирателей давно сложилось мнение, что намерение правящей партии провести досрочные всеобщие выборы свидетельствует о решительности премьера и его уверенности в своих силах. К этой тактике прибегали наиболее успешные главы правительств, включая Маргарет Тэтчер (1983 г.) и Тони Блэра (2001 г., 2005 г.).

Особенно запомнилось решение Тэтчер (1925-2013гг, возглавляла правительство с 1979 по 1990 годы), которая объявила о проведении досрочных выборов после победы Великобритании над Аргентиной в Фолклендском вооруженном конфликте 1982 года. Это позволило "железной леди" увеличить численность фракции тори в Палате общин с 339 до 397 человек.

Иначе сложилась история последнего лейбористского премьера Гордона Брауна (2007-2010 гг.). Многие представители политической общественности и пресса активно призывали к его проведению внеочередных выборов в 2007 году, когда он, получив премьерское кресло в наследство от Тони Блэра (1997-2007 гг.) в первые месяцы своего пребывания у власти, довел рейтинг поддержки партии до очень высокого уровня. Однако он не решился на такой шаг, и после этого рейтинг поддержки главы правительства среди избирателей резко упал и больше уже не поднимался. В результате менее чем через три года Лейбористская партия потерпела поражение на парламентских выборах и потеряла власть.

Мэй, судя по всему, внимательно изучила все эти политические истории и на их примерах хочет избежать повторения ошибок своих предшественников на Даунинг-стрит, 10. Тем более, что все условия для победы на выборах у консерваторов есть.