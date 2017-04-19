СМИ: ИГ взяло ответственность за нападение на КПП у монастыря на Синае

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КАИР, 19 апреля. /Корр. ТАСС Александр Елистратов/. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за нападение на полицейский контрольный пункт у христианского монастыря на Синайском полуострове. Об этом во вторник сообщил телеканал Al Arabiya.
Несколько часов назад группа неизвестных открыла огонь по полицейскому пропускному пункту со стороны горного массива, прилегающего к монастырю. Между вооруженными лицами и полицейскими завязалась короткая перестрелка, преступникам удалось скрыться. По заявлению МВД Египта, в результате вооруженного инцидента один полицейский погиб, трое получили ранения. Все пострадавшие доставлены в госпиталь.
На месте происшествия работает следственная группа, которая должна точно определить, носило ли нападение уголовный характер или это была целенаправленная террористическая атака.
9 апреля в христианских храмах в городах Танта и Александрия во время праздничных служб по случаю Вербного воскресенья были совершены теракты, в результате которых погибли 46 человек и более 100 были ранены. Ответственность тогда на себя также взяла группировка ИГ. Вслед за атаками в стране с 10 апреля по решению президента Абдель Фаттаха ас-Сиси было введено чрезвычайное положение сроком на три месяца.