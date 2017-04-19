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Трамп обсудил с Мэй досрочные парламентские выборы в Великобритании

Международная панорама
19 апреля, 1:26 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Президент США в телефонном разговоре пожелал британцам успехов в избирательном процессе
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп обсудил во вторник по телефону с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй ее решение провести 8 июня досрочные парламентские выборы в королевстве. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

Телефонный разговор "о планах премьера провести досрочные выборы в июне" состоялся по инициативе британской стороны. "Президент Трамп пожелал британцам успехов в избирательном процессе", - говорится в коротком сообщении для прессы.

Как заявила во вторник Мэй, объявляя о решении правительства провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы, причиной такого шага стали предстоящие переговоры по выходу страны из состава ЕС, перед лицом которых правительство должно быть максимально сильным. Для того, чтобы решение о новом народном волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин, нижней палаты британского парламента. Голосование народных избранников по этому поводу должно состояться сегодня и, как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

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Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
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