Опрос: британские консерваторы могут дополнительно провести в парламент 52 депутата

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правящая в Великобритании Консервативная партия одержит убедительную победу на досрочных всеобщих выборах 8 июня, проведя дополнительно в Палату общин британского парламента 52 своих депутата. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, подготовленный социологической компанией YouGov по запросу газеты Times, которая и публикует его результаты.

Как показало исследование, тори могут завоевать 382 места в 650-местной нижней палате законодательного органа. Для сравнения, сейчас правящую партию в парламенте представляют 330 народных избранников. Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, напротив, сильно ухудшит свои позиции, гарантировав всего 179 депутатских мандатов из нынешних 229.

Партия "Либеральные демократы", согласно опросу, проведет в законодательный орган трех новых депутатов, увеличив их число до 10, а Шотландская национальная партия завоюет два дополнительных мандата, оставшись третьей самой представленной в парламенте партией с 56 мандатами. Еще 23 депутата будут представлять другие партии.

Таким образом так называемое рабочее большинство Консервативной партии, рассчитываемое по сложной схеме, увеличится с нынешних 17 депутатских мандатов до внушительных 114.

18 апреля премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным.

Для того, чтобы решение о новом народном волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин. Голосование народных избранников должно состояться сегодня. Как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.