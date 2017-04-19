Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.04:
$ 55.98
€ 59.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: британские консерваторы могут дополнительно провести в парламент 52 депутата

Международная панорама
19 апреля, 2:05 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Как показало исследование YouGov, тори могут завоевать 382 места в 650-местной нижней палате законодательного органа
Поделиться
Материал из 1 страницы

ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Правящая в Великобритании Консервативная партия одержит убедительную победу на досрочных всеобщих выборах 8 июня, проведя дополнительно в Палату общин британского парламента 52 своих депутата. Об этом свидетельствует опрос общественного мнения, подготовленный социологической компанией YouGov по запросу газеты Times, которая и публикует его результаты.

Как показало исследование, тори могут завоевать 382 места в 650-местной нижней палате законодательного органа. Для сравнения, сейчас правящую партию в парламенте представляют 330 народных избранников. Главная оппозиционная сила, Лейбористская партия, напротив, сильно ухудшит свои позиции, гарантировав всего 179 депутатских мандатов из нынешних 229.

Партия "Либеральные демократы", согласно опросу, проведет в законодательный орган трех новых депутатов, увеличив их число до 10, а Шотландская национальная партия завоюет два дополнительных мандата, оставшись третьей самой представленной в парламенте партией с 56 мандатами. Еще 23 депутата будут представлять другие партии.

Таким образом так называемое рабочее большинство Консервативной партии, рассчитываемое по сложной схеме, увеличится с нынешних 17 депутатских мандатов до внушительных 114.

18 апреля премьер-министр Тереза Мэй объявила о решении провести в стране 8 июня досрочные всеобщие выборы. Причиной такого шага она назвала предстоящие переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС, перед лицом которых, по ее словам, правительство должно быть максимально сильным.

Для того, чтобы решение о новом народном волеизъявлении вступило в силу, необходимо, чтобы его поддержали две трети депутатов Палаты общин. Голосование народных избранников должно состояться сегодня. Как ожидается, Мэй получит поддержку, так как основные партии высказались за проведение досрочных выборов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Великобритания
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Флаг США упал за спиной главы Нацкомитета демократов после его слов о Клинтон
2
Два истребителя F-22 сопровождали стратегические бомбардировщики РФ близ Аляски
3
Мэй повышает политические ставки - досрочные выборы в Великобритании назначены на 8 июня
4
Трамп подписал указ, который изменит ряд торговых отношений и визовую политику
5
Минобороны РФ подтвердило пропажу российского контрактника в Армении
6
Уроженец Киргизии Азимов арестован по подозрению в организации теракта в Петербурге
7
Суд арестовал отца полковника Захарченко по обвинению в растрате
Темы дня
Загрузка...
Реклама