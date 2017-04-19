Трамп поручил Совету нацбезопасности провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана

ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности при Белом доме провести оценку соглашения по ядерной программе Ирана. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона.

"Президент Дональд Трамп поручил провести Совету национальной безопасности межведомственный обзор Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД, соглашение по иранской ядерной программе), который оценит, является ли жизненно важной для интересов национальной безопасности Соединенных Штатов приостановка связанных с Ираном санкций в соответствии с условиями СВПД", - отметил он в письме спикеру Палаты представителей Конгресса США Полу Райану.

Тиллерсон подчеркнул, что, "когда межведомственный обзор будет завершен, администрация США рассчитывает на совместную работу с Конгрессом по этому вопросу". Глава Госдепартамента при этом отметил, что Тегеран выполняет все условия соглашения, однако Исламская Республика "по-прежнему является ведущим государством-спонсором терроризма".

В понедельник журнал Foreign Policy сообщил, что администрация США рассматривает возможность усиления уже введенных против Ирана санкций с целью заставить Тегеран выполнять обязательства соглашения по иранской атомной программе. По его данным, вашингтонская администрация "готова усилить существующие ограничительные меры" против Тегерана и планирует осуществлять "более жесткое применение имеющихся в ее распоряжении инструментов" по санкционной политике. Среди рассматриваемых вариантов - расширение американских санкций, введение ограничений в отношении сфер иранской экономики, связанных с Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитная составляющая ВС ИРИ).

Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль.