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Постпред РФ: банки США неактивно продвигают "разморозку" экономических отношений с Ираном

Политика
18 апреля, 19:18 дата обновления: 18 апреля, 19:30 UTC+3
Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков отметил, что идет процесс разморозки экономических отношений с Ираном в связи с отменой многосторонних санкций
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ВЕНА, 18 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Роль финансовых институтов в выполнении соглашения по иранской ядерной программе может стать наиболее острым вопросом на заседании Совместной комиссии по реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) 25 апреля в австрийской столице. Об этом сообщил ТАСС постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Владимир Воронков.

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"Думаю, очень острый вопрос будет стоять о роли финансовых институтов в выполнении соглашения", - рассказал дипломат, который будет представлять РФ на заседании. "Сейчас идет процесс разморозки экономических отношений с Ираном в связи с отменой многосторонних санкций, однако финансовые механизмы, которые должны обеспечивать эту работу, прежде всего, американские банки - неактивно и неэффективно ее продвигают", - добавил постпред.

Воронков также констатировал, что экономические санкции США в отношении Ирана "создают неблагоприятный климат". "Но вопрос двусторонних отношений не находится в компетенции совместной комиссии", - сказал дипломат.

Как сообщил ранее корреспонденту ТАСС российский постпред, заседание Совместной комиссии с участием политдиректоров Ирана и "шестерки" (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) пройдет 25 апреля. Подобные встречи проводятся на регулярной основе каждые три месяца, на повестке дня стоят вопросы, касающиеся итогов выполнения СВПД. Воронков представлял Россию на предыдущих заседаниях в австрийской столице.

Совместная комиссия

10 января этого года в Вене состоялась предыдущая встреча политдиректоров Ирана и "шестерки". По ее итогам стало известно, что выполнение соглашения по иранской атомной программе идет по плану. При этом российский постпред Владимир Воронков отмечал, что это обсуждение стало юбилейным, завершающим первый год выполнения СВПД. Оно дало возможность понять, в какой точке пути находятся стороны переговоров.

В то же время было отмечено, что риска превышения Ираном допустимых параметров по тяжелой воде нет.
Совместный всеобъемлющий план действий был принят 14 июля 2015 года в Вене. 16 января 2016 года было объявлено о начале реализации СВПД. Этот план предусматривает отмену санкций, наложенных на Иран в связи с его ядерной программой Советом Безопасности ООН, США и Евросоюзом. Взамен Тегеран обязался ограничить свою ядерную деятельность, поставив ее под международный контроль. 

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