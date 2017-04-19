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FT: Вашингтон введет новые санкции против КНДР, Ирана и Сирии

Международная панорама
19 апреля, 10:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Глава минфина США сообщил, что речь идет о прямых санкциях против граждан и компаний КНДР, а не против китайских компаний, которые ведут бизнес с этой страной
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Министр финансов США Стивен Мнучин

Министр финансов США Стивен Мнучин

© EPA/RONALD WITTEK

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. США ужесточат санкционный режим в отношении КНДР, Ирана и Сирии. Об этом заявил в интервью британской газете Financial Times министр финансов Соединенных Штатов Стивен Мнучин.

"Мы введем больше санкций против КНДР", - сказал он. Глава Минфина добавил, что это будут прямые санкции против граждан и компаний КНДР, а не против китайских компаний, ведущих бизнес с этой страной.

"На прошлой неделе мы ввели санкции против Ирана, связанные с нарушением прав человека, - продолжил Мнучин. - Будут новые санкции против Ирана, несвязанные с ядерной проблемой. Мы намерены очень внимательно следить за поведением Тегерана".

"Будут введены значительные санкции против Сирии, - добавил министр финансов США. - Я думаю, что в краткосрочной перспективе, если говорить о размерах и масштабах, они коснутся примерно 200 сирийских или связанных с Сирией лиц и организаций".

Министерство финансов США 1 апреля ввело санкции в отношении еще 11 граждан КНДР и одного юридического лица этой страны. 13 апреля американский минфин объявил, что он включил в свой санкционный список Тегеранскую организацию тюрем, а также одного из ее руководителей. 7 апреля министр финансов Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты "в ближайшее время" объявят о введении нового пакета санкций в отношении Сирии. Его высказывания прозвучали после того, как 4 апреля по приказу президента Дональда Трампа ВМС США запустили 59 крылатых ракет Tomahawk по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс.

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