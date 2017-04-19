Более трети россиян считают ИГ организатором химатаки в Сирии

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Более трети россиян (37%) уверены, что к инциденту в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, причастны боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом свидетельствуют результаты опроса, обнародованные Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
"Около половины наших сограждан (46%) склонны согласиться с версией о химической атаке, а организаторами ее чаще всего считают ИГ (37%), о причастности войск Башара Асада (4%) или сирийской оппозиции (5%) говорят существенно реже", - говорится в материалах опроса. 17% респондентов придерживаются мнения, что химатаки не было.
Согласно результатам опроса, 54% опрошенных считают, что, в случае подтверждения причастности президента Асада к химатаке, поддержку со стороны России ему оказывать более не следует, обратной позиции придерживаются 26%, еще 20% затруднились с ответом.
Инцидент в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где предположительно было применено химическое оружие, произошел 4 апреля. По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.
Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 11-12 апреля 2017 года. Объем выборки 1200 человек, максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.