Полиция Армении объявила в розыск пропавшего российского военного

ЕРЕВАН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Полиция Армении объявила в розыск пропавшего военнослужащего российской военной базы, дислоцированной в республике. Об этом корр. ТАСС сообщили в правоохранительном ведомстве. На интернет-сайте полиции сегодня размещено соответствующее объявление и фотография пропавшего.

"Внимание: разыскивается как пропавший без вести, - говорится в объявлении, - гражданин России Дмитрий Лошманов 1982 года рождения". 18 апреля около 11:10 мск в Мушское отделение полиции в городе Гюмри поступило сообщение о том, что 16 апреля около 9:30 мск, он вышел с территории воинской части за покупками и не вернулся. Приводятся приметы военнослужащего - его рост, телосложение, а также одежда - сообщается, что он был одет в спортивный костюм и спортивную обувь. Полиция просит знающих что-либо о местонахождении военнослужащего из РФ сообщить об этом правоохранителям лично или по указанным телефонам.

Как сообщили на российской военной базе, военнослужащий является контрактником, проживающим за пределами войсковой части. Утром 18 апреля он не явился на службу, и его местонахождения неизвестно. Он был без оружия и в гражданской одежде.

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Основная часть базы квартируется в Гюмри. Власти Армении считают российское военное присутствие в республике, наряду с Погрануправлением ФСБ, важной составляющей национальной безопасности страны.