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Эрдоган и Трамп проведут встречу в мае до саммита НАТО

Международная панорама
19 апреля, 12:16 UTC+3 АНКАРА /Корр. ТАСС, Кирилл Жаров
В настоящее время обсуждается возможный визит Эрдогана в Вашингтон
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АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа провести двустороннюю встречу в мае до саммита НАТО.

"Лидеры двух стран встретятся перед саммитом НАТО в мае", - заявил он журналистам в Анкаре.

Во вторник Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По данным турецкого телеканала A Haber, в ходе разговора обсуждался вопрос визита Эрдогана в Вашингтон, который пока планируется до начала священного месяца Рамадан (27 мая - прим. ТАСС).

О возможной встрече Эрдогана и Трампа до саммита НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе, говорилось и ранее. Такую вероятность обсуждали в Анкаре, но пока никаких четких планов и дат в Турции не называют.

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