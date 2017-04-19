Эрдоган и Трамп проведут встречу в мае до саммита НАТО

АНКАРА, 19 апреля. /Корр. ТАСС Кирилл Жаров/. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о планах президентов Турции и США Тайипа Эрдогана и Дональда Трампа провести двустороннюю встречу в мае до саммита НАТО.

"Лидеры двух стран встретятся перед саммитом НАТО в мае", - заявил он журналистам в Анкаре.

Во вторник Чавушоглу провел телефонный разговор с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По данным турецкого телеканала A Haber, в ходе разговора обсуждался вопрос визита Эрдогана в Вашингтон, который пока планируется до начала священного месяца Рамадан (27 мая - прим. ТАСС).

О возможной встрече Эрдогана и Трампа до саммита НАТО, который пройдет 25 мая в Брюсселе, говорилось и ранее. Такую вероятность обсуждали в Анкаре, но пока никаких четких планов и дат в Турции не называют.