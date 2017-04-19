Движение Саакашвили объединилось с партией "евромайдана" "Воля"

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КИЕВ, 19 апреля. /ТАСС/. Экс-губернатор Одесской области Украины, ныне глава общественного движения "Рух (движение) новых сил" Михаил Саакашвили объединился с партией "Воля". Презентация объединения состоялась возле здания Верховной рады, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
Представители объединения заявили, что намерены бороться за проведение внеочередных выборов в Верховную раду в ближайшее время.
Партия "Воля" была образована после событий "евромайдана" на Украине в начале 2014 года, отстаивает идею очищения власти и борьбы с коррупцией. Руководителем является внефракционный депутат Юрий Деревянко. Изначально партия была представлена в парламенте несколькими депутатами, которые прошли по спискам "Самопомощи", но после признала сотрудничество с этой партией неудовлетворительным и создала собственное объединение в Раде.
После отставки с должности губернатора Одесской области Саакашвили начал жестко критиковать политику президента Украины Петра Порошенко и заявил о создании собственной политической силы. Так, в конце февраля 2017 года было зарегистрировано движение "Рух новых сил". Во время форума, организованного партией "Воля" 25 марта в Киеве, он пообещал в ближайшее время создать "большое объединение" оппозиционных действующей власти партий.