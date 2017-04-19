МИД ФРГ: РФ, Ирану и Турции не удастся урегулировать ситуацию в Сирии без Запада

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БЕРЛИН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов, Михаил Щербаков/. Германия убеждена, что Россия, Иран и Турция не смогут урегулировать ситуацию в Сирии на основе Казахстана процесса, если к нему не будут привлечены западные страны. Соответствующую позицию изложил официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер.
Он также добавил, что "партнерство Турции с Россией и Ираном в Сирии, переговоры в Астане и то, что это произошло без привлечения Европы и США, является поводом для тревоги".
"Мы исходим из того, что все должны участвовать в мирном процессе, а не только Турция, Россия и Иран", - отметил Шефер.
По его мнению, "разумное решение этого ужасного конфликта можно найти, если все, а не только Турция, Россия и Иран, будут участвовать в его выработке".