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В Мосуле ликвидирован один из подручных главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади

Международная панорама
19 апреля, 14:55 UTC+3 ЭЛЬ-КУВЕЙТ /Корр. ТАСС, Павел Прокофьев
По словам командующего Федеральной полиции Ирака, полевой командир был уничтожен в результате обстрела позиций ИГ в районе западной части Мосула
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ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Один из подручных главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу Абу Абдель Рахман убит во время операции по освобождению иракского Мосула.

Об этом заявил в среду командующий Федеральной полиции Ирака, задействованной в наступлении, генерал Раид Шакер Джоудат.

По его словам, полевой командир, входивший в ближайшее окружение аль-Багдади, был уничтожен в результате обстрела позиций ИГ в районе Эз-Занджили в западной части Мосула. Национальность экстремиста не раскрывается.

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