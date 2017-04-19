В Мосуле ликвидирован один из подручных главаря ИГ Абу Бакра аль-Багдади

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Павел Прокофьев/. Один из подручных главаря террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади по прозвищу Абу Абдель Рахман убит во время операции по освобождению иракского Мосула.

Об этом заявил в среду командующий Федеральной полиции Ирака, задействованной в наступлении, генерал Раид Шакер Джоудат.

По его словам, полевой командир, входивший в ближайшее окружение аль-Багдади, был уничтожен в результате обстрела позиций ИГ в районе Эз-Занджили в западной части Мосула. Национальность экстремиста не раскрывается.