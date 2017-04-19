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Экс-глава британского минфина не будет выставлять свою кандидатуру на досрочных выборах

Международная панорама
19 апреля, 15:22 UTC+3 ЛОНДОН /Корр. ТАСС, Илья Дмитрячев
Джордж Осборн занимал пост канцлера казначейства в кабинете премьер-министра Дэвида Кэмерона с 2010 по 2016 гг., считался правой рукой бывшего лидера правительства и даже назывался его преемником
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ЛОНДОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев/. Бывший министр финансов Великобритании Джордж Осборн, который в прошлом месяце был назначен редактором лондонской вечерней газеты Evening Standard, не будет выставлять свою кандидатуру на досрочных парламентских выборах, которые должны состояться в Великобритании 8 июня. Об этом политик, представляющий правящую Консервативную партию, написал в письме собственной партии, которое было опубликовано в этом издании.

"На данный момент я покидаю Палату общин. Но я продолжу активно участвовать в дискуссиях по поводу будущего нашей страны и вопросов, которые мне не безразличны", - написал 45-летний Осборн. Он был избран в Палату общин в 2001 году от округа Таттон в графстве Чешир на северо-западе Англии и в течение 16 лет оставался депутатом. Осборн занимал пост канцлера казначейства в кабинете премьер-министра Дэвида Кэмерона с 2010 по 2016 гг., считался правой рукой бывшего лидера правительства и в определенный момент даже назывался его преемником.

О назначении Осборна главным редактором издания, принадлежащего российскому предпринимателю Александру Лебедеву, было объявлено 17 марта. Это кадровое решение вызвало острую критику оппозиционной Лейбористской партии, которая заявила о необходимости начать в отношении него расследование. Лейбористы потребовали выяснить, нарушил ли бывший глава финансового ведомства министерский кодекс поведения, указав на то, что Осборн был обязан получить одобрение экспертной комиссии по профессиональным назначениям.

Раскритиковал назначение и Национальный союз журналистов Великобритании, назвав произошедшее "циничным политическим шагом" в ущерб настоящим профессиональным журналистам, которые могли занять эту должность.

Лебедев приобрел быстро терявшую читателей Evening Standard в январе 2009 года за символическую сумму у холдинга, в который входит в том числе известная британская газета-таблоид Daily Mail. После этого бизнесмен начал бесплатное распространение этой старейшей и наиболее влиятельной вечерней газеты британской столицы.

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