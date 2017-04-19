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Авианосец США Carl Vinson пробудет у берегов Корейского полуострова еще месяц

Международная панорама
19 апреля, 16:46 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров
Ударная группа ВМС США будет оставаться центральным элементом военно-морского сдерживания, заявил командующий группы контр-адмирал Джеймс Килби
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Carl Vinson проведет в водах близ Корейского полуострова еще 30 дней. Об этом говорится в заявлении командующего первой авианосной ударной группой ВМС США контр-адмирала Джеймса Килби, размещенном в среду на странице Carl Vinson в социальной сети Facebook.

"Наше размещение продлено на 30 дней для того, чтобы обеспечить постоянное присутствие в водах у Корейского полуострова", - сообщил Килби. "Наша задача - заверить союзников и партнеров в нашей неизменной приверженности Индо-Азиатско-Тихоокеанскому региону. Мы будем оставаться центральным элементом военно-морского сдерживания, предоставляя нашим национальным командным структурам гибкие возможности сдерживания и видимое военное присутствие", - добавил он, обращаясь к родственникам и друзьям американских военных.

Во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники в администрации проинформировала, что ударная группа ВМС США первоначально не выдвигалась в направлении Корейского полуострова, а следовала противоположным курсом для участия в совместных учениях с ВМС Австралии в Индийском океане. При этом утверждалось, что Белый дом некорректно интерпретировал события из-за поспешности Пентагона.

В минобороны США газете сообщили, что авианосец с кораблями сопровождения в данный момент держит курс на Корейский полуостров и может войти в Японское море на следующей неделе. В пресс-службе Белого дома отказались комментировать публикацию The New York Times. "Шон (Спайсер) обсудил эту тему один раз, когда его спросили. На этом все", - приводит издание слова сотрудника пресс-службы Майкла Шорта.

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