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Генерал: в результате химатаки ИГ у Мосула иракские силы и инструкторы США не пострадали

Международная панорама
19 апреля, 18:45 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Анатолий Бочинин
Джозеф Мартин сказал, что все силы коалиции имеют защитные приспособления и знают, как их применять
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ВАШИНГТОН, 19 апреля. /Корр. ТАСС Анатолий Бочинин/. Иракские силы и инструкторы из США не пострадали в результате недавнего применения химического оружие боевиками террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в окрестностях города Мосул. Об этом в среду сообщил генерал-майор американских сухопутных войск Джозеф Мартин, отвечающий за наземную часть операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость"), которая проводится в Ираке и Сирии группой стран во главе с США.

"Даиш" (арабское название ИГ) применила химикаты в окрестностях Мосула. Иракские силы безопасности в результате этого не пострадали, это также не оказало никакого влияния на наши силы", - сказал Мартин на брифинге для журналистов, собравшихся в пресс-центре Пентагона. По его словам, сейчас точно неизвестно, какое именно вещество применили боевики. "Мы отправили образцы на экспертизу и сейчас ждем результатов", - добавил военачальник.

Мартин при этом заверил, что иракские солдаты, которые находились в зоне атаки, прошли медицинское обследование. "Все наши силы имеют защитные приспособления и знают, как их применять", - уточнил он. В коалиции полагают, что обстрел велся непрямой наводкой.

Телеканал CBS во вторник сообщил о том, что ИГ использовала иприт против военных инструкторов США и Австралии, находящихся на территории одной из воинских частей Ирака. Это стало уже второй химатакой ИГ за последние несколько дней. За день до этого иракский офицер рассказал, что боевики направили снаряд с хлором в западную часть Мосула.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что использование террористами под иракским Мосулом химического оружия приобрело систематический характер. "Мы выражаем крайнюю озабоченность в связи с поступившей от Международного комитета Красного Креста и Всемирной организации здравоохранения информацией о случаях применения ИГИЛ (прежнее название запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство" - прим. ТАСС) отравляющих веществ в иракском городе Мосул", - сказала дипломат.

"Рассматриваем очередные преступления ИГИЛ как свидетельство того, что применение химического оружия, в том числе против мирного населения, приобрело уже систематический характер, - подчеркнула Захарова. - Не сомневаемся в наличии у боевиков ИГИЛ, "Джебхат ан-Нусры" не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ, например, иприта".

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Штурм Мосула Борьба с "Исламским государством"
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