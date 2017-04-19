Взрыв произошел в одном из банков Афин

АФИНЫ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Взрыв бомбы произошел в отделении Евробанка на улице Сантароза в Афинах. Об этом сообщает Афинское информационное агентство.

В 22:05 по местному времени (совпадает с московским) неизвестный позвонил в редакцию электронного портала Zougla и заявил, что установил взрывной механизм по данному адресу, который должен сработать через 35 минут.

Полиции удалось в сжатые сроки перекрыть движение автомобилей и пешеходов по улицам, примыкающим к зданию. В данный момент на месте взрыва работают эксперты.

Также агентство сообщило, что неизвестны закидали полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями на пересечении улиц Тосица и Патисион в центре греческой столицы. Часть улицы Патисион по соображениям безопасности в данный момент перекрыта.