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Взрыв произошел в одном из банков Афин

Международная панорама
19 апреля, 23:30 дата обновления: 19 апреля, 23:45 UTC+3 АФИНЫ /Корр. ТАСС, Денис Кабанов
Перед этим неизвестный позвонил в редакцию интернет-портала и сообщил, когда и где сработает установленный им взрывной механизм
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АФИНЫ, 19 апреля. /Корр. ТАСС Денис Кабанов/. Взрыв бомбы произошел в отделении Евробанка на улице Сантароза в Афинах. Об этом сообщает Афинское информационное агентство.

В 22:05 по местному времени (совпадает с московским) неизвестный позвонил в редакцию электронного портала Zougla и заявил, что установил взрывной механизм по данному адресу, который должен сработать через 35 минут.

Полиции удалось в сжатые сроки перекрыть движение автомобилей и пешеходов по улицам, примыкающим к зданию. В данный момент на месте взрыва работают эксперты.

Также агентство сообщило, что неизвестны закидали полицейских бутылками с зажигательной смесью и камнями на пересечении улиц Тосица и Патисион в центре греческой столицы. Часть улицы Патисион по соображениям безопасности в данный момент перекрыта.

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