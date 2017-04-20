Вандал извинился за осквернение памятника советским солдатам в Будапеште

ВЕНА, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дмитрий Валеев/. Один из хулиганов, которые в понедельник облили желтой краской памятник советским воинам-освободителям в Будапеште, извинился за свой поступок. Видеозапись с его обращением была размещена в среду на видеосервисе YouTube.

Как отмечается в видеоролике, российские соотечественники, возмущенные безответственным поступком молодого человека, связались с ним и предложили встретиться. Неравнодушные общественные деятели захотели понять, что двигало хулиганом в момент акта вандализма. По итогам мирной и дружелюбной беседы стороны разъяснили друг другу свои позиции, в итоге мужчина заявил, что никого не хотел обидеть этими действия и принес свои извинения. "Давайте вместе бороться за мир во всем мире", - добавил Гергё Комароми.

Группа людей бросила в понедельник вечером два шарика с желтой краской в памятник советским воинам-освободителям на центральной площади Будапешта Сабадшаг. Полиция оперативно задержала двоих человек на месте преступления и предъявила им обвинение в связи с административным правонарушением. Суд во вторник обязал обоих задержанных выплатить штраф в размере 30 тыс. форинтов (€96).

Как рассказал корреспонденту ТАСС пресс-атташе посольства России в Венгрии Тигран Гарибян, "памятнику ущерба нанесено не было, практически сразу сами полицейские, муниципальные власти и наши сотрудники выехали на место, разводы краски были смыты". Памятник также был взят под дополнительную охрану полиции. При этом у российского посольства нет претензий по поводу действий полиции, поскольку они сработали своевременно. Как отмечается, инцидент не имел конкретной антироссийской направленности, он вкраплен в свет антиправительственных выступлений.

Монумент в память солдат Советской армии, погибших в сражениях за Будапешт в конце 1944 г., расположен в центре города на площади Свободы. Обелиск высотой 14 метров установлен в 1945 г., автор - венгерский скульптор А. Карой.

В центральной части каменной стелы находится позолоченный герб, под которым выгравирована надпись: "Слава советским воинам-освободителям". В нижней ее части - барельеф. Венчает обелиск золотая звезда. Находившееся под памятником воинское захоронение в 1958 г. было перенесено на городское кладбище.