Более 40 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

МЕХИКО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 42 человека пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на представителей администрации муниципалитета Чакао.

Большинство обратившихся за медицинской помощью получило контузии при разрывах гранат со слезоточивым газом, которые использовали правоохранительные органы. По данным представителей оппозиции, не менее двух человек - в Каракасе и в штате Тачира - были убиты.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Случившееся привело к массовым акциям протеста. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, согласно сведениям, предоставленным неправительственными организациями, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей.