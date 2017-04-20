Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.04:
$ 56.18
€ 60.26
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Более 40 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

Международная панорама
20 апреля, 1:03 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк
По данным представителей оппозиции, не менее двух человек - в Каракасе и в штате Тачира - были убиты
Поделиться
Материал из 1 страницы

МЕХИКО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. По меньшей мере 42 человека пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе. Об этом сообщает газета El Nacional со ссылкой на представителей администрации муниципалитета Чакао.

Читайте также новости по теме:
Политический кризис в Венесуэле
© AP Photo/Jose Luis Magana
Один из лидеров оппозиции Венесуэлы заявил о нападении на свой штаб
Мадуро заявил об "абсолютном спокойствии" в Каракасе после акций протеста
Не менее 18 человек пострадали в ходе акций протеста в Каракасе

Большинство обратившихся за медицинской помощью получило контузии при разрывах гранат со слезоточивым газом, которые использовали правоохранительные органы. По данным представителей оппозиции, не менее двух человек - в Каракасе и в штате Тачира - были убиты.

Венесуэла в апреле столкнулась с обострением политического кризиса, причиной которого стали решения Верховного суда. Он наделил президента Николаса Мадуро полномочиями действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя функции Национальной ассамблеи. Позднее высший судебный орган последовал призыву Совета безопасности страны и пересмотрел решение, касающееся исполнения им парламентских функций.

Случившееся привело к массовым акциям протеста. Ситуацию усугубил запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

С 4 апреля, согласно сведениям, предоставленным неправительственными организациями, были задержаны почти 540 участников протестных манифестаций, из них порядка 240 до сих пор остаются под стражей.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Политический кризис в Венесуэле
Страны
Венесуэла
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Давно и неправда: мифы о Ледовом побоище
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Пропавший в Армении российский солдат найден живым
2
Оскорбивший Путина ведущий Fox News больше не будет работать на канале
3
МИД РФ считает важным, что суд ООН не поддержал позицию Киева об "агрессии" и "оккупации"
4
Корабль "Союз МС-04" с сокращенным экипажем отправится на МКС
5
РФ считает провокацией планы провести на Шпицбергене мероприятие по линии НАТО
6
WSJ: Fox News намерен уволить скандального телеведущего
7
Генштаб ВС РФ рассказал, как ПРО США может перехватывать российские ракеты
Темы дня
Загрузка...
Реклама