В Эквадоре кандидат в президенты от оппозиции отказался признавать победу Ленина Морено

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 20 апреля. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Представитель оппозиционного правоцентристского "Движения КРЕО" Гильермо Лассо отказался признавать победу кандидата от правящего "Альянса ПАИС" (Альянс Страна) Ленина Морено во втором туре выборов президента Эквадора. Соответствующее заявление политик сделал на пресс-конференции.

"Мы никогда не признаем победу кандидата, которого Национальный избирательный совет (НИС) объявил избранным президентом", - цитирует Лассо местная газета El Comercio. "Я не могу стать сообщником в насмешке над голосовавшими, в процессе, который был полон нарушений закона и превышения полномочий. Мы продолжим борьбу, мы не оставим народ в одиночестве", - добавил политик.

НИС объявил Морено избранным президентом Эквадора еще 4 апреля, однако проигравший кандидат отказался признавать эти результаты. Сторонники Лассо на протяжении последних дней митинговали на улицах эквадорских городов, требуя пересмотра итогов голосования. 11 апреля полиция разогнала эту демонстрацию.

Лассо потребовал полного пересчета голосов, но НИС отказал ему в этом, согласившись лишь на пересчет около 1,2 млн бюллетеней. По его итогам было объявлено, что Морено заручился поддержкой 51,16% избирателей, а Лассо получил 48,84% голосов.

Процесс пересчета, организованный на стадионе Руминьауи в северо-восточной части эквадорской столицы Кито, занял около 12 часов. Помимо 700 сотрудников НИС, которые сверяли акты с избирательных участков с данными бюллетеней, на стадионе также присутствовали 10 международных наблюдателей и 150 представителей общественных организаций. Государственные СМИ Эквадора транслировали происходящее в прямом эфире.