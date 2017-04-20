Трамп может посетить Саудовскую Аравию в мае

Серена Уильямс на год приостановит карьеру из-за своей беременностиСпорт 20 апреля, 2:26
Мадуро призвал своих сторонников готовиться к победе на выборахМеждународная панорама 20 апреля, 2:07
Теннисистка Серена Уильямс подтвердила сообщения о своей беременностиСпорт 20 апреля, 2:05
В США вновь ужесточается охрана Белого домаМеждународная панорама 20 апреля, 1:45
Постпред США при ООН призвала спасти нефтяные запасы Ливии от расхищенияМеждународная панорама 20 апреля, 1:37
СБ ООН не смог осудить ракетное испытание КНДР из-за разногласий между Россией и СШАМеждународная панорама 20 апреля, 1:30
Васильев: для ФК "Монако" не существует пределов в текущей Лиге чемпионовСпорт 20 апреля, 1:22
Макрон пообещал усилить борьбу против террористовМеждународная панорама 20 апреля, 1:20
Тиллерсон: ядерное соглашение с Ираном не достигло своей целиМеждународная панорама 20 апреля, 0:54
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп может заодно посетить Саудовскую Аравию, когда отправится в мае в свое первое на посту главы государства зарубежное турне по Европе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.
По их данным, планы этой поездки обсуждаются в вашингтонской администрации. Трамп намерен посетить саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая и саммит лидеров стран "семерки", который пройдет в 26-28 мая в Таормине (Сицилия).
Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о планах американского лидера встретиться с Папой Римским.