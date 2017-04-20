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Трамп может посетить Саудовскую Аравию в мае

Международная панорама
20 апреля, 1:15 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Антон Чудаков
Планы этой поездки обсуждаются в вашингтонской администрации
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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Президент США Дональд Трамп может заодно посетить Саудовскую Аравию, когда отправится в мае в свое первое на посту главы государства зарубежное турне по Европе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на свои источники в Белом доме.

По их данным, планы этой поездки обсуждаются в вашингтонской администрации. Трамп намерен посетить саммит НАТО, который пройдет в Брюсселе 25 мая и саммит лидеров стран "семерки", который пройдет в 26-28 мая в Таормине (Сицилия).

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер сообщил о планах американского лидера встретиться с Папой Римским.

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