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В ходе акций протеста в Венесуэле погиб военнослужащий

Международная панорама
20 апреля, 7:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Зампредседателя Единой социалистической партии Дьосдадо Кабельо обвинил в случившемся лидера оппозиции Энрике Каприлеса и его сторонников
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере один военный погиб в ходе антиправительственных манифестаций в штате Миранда в Венесуэле. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.

"Они только что убили военного национальной гвардии в Сан-Антонио де Лос-Альтос", - цитирует агентство слова политика. Он не уточнил обстоятельства смерти, но обвинил в ней лидера оппозиции Энрике Каприлеса и его сторонников. "Они могут быть уверены, что правосудие свершится", - добавил он. Как добавляет агентство, венесуэльская прокуратура подтвердила гибель военнослужащего.

Не менее 42 человек пострадали 19 апреля в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе, свыше 400 человек были задержаны правоохранительными органами на всей территории страны. Сообщалось также о двух жертвах акций протеста - в Каракасе и в штате Тачира. Как стало известно ранее, оппозиция анонсировала намерение провести новые манифестации в четверг.

В текущем месяце Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий главы государства и парламента, а также запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

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