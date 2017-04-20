В ходе акций протеста в Венесуэле погиб военнослужащий

Бывший чемпион мира по боксу Дрозд заявил, что не завершал карьеруСпорт 20 апреля, 8:06
"Анахайм" обыграл "Калгари" и первым вышел во второй раунд плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 7:46
"Миннесота" обыграла "Сент-Луис" и сократила отставание в стартовой серии плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 7:29
Бержерон, Кеслер и Койву претендуют на приз лучшему форварду оборонительного плана НХЛСпорт 20 апреля, 7:08
ФБР активизировало расследование связей Трампа с РФ после поездки его советника в МосквуМеждународная панорама 20 апреля, 6:31
"Хьюстон" обыграл "Оклахому" во втором матче стартового раунда плей-офф НБАСпорт 20 апреля, 5:57
"Известия": в СФ подготовили законопроект о налоговом вычете на турпутевки по РФОбщество 20 апреля, 5:42
"Оттава" победила "Бостон" и удвоила преимущество в серии первого раунда плей-офф НХЛСпорт 20 апреля, 5:22
Гол Овечкина помог "Вашингтону" сравнять счет в серии плей-офф НХЛ с "Торонто"Спорт 20 апреля, 5:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. По меньшей мере один военный погиб в ходе антиправительственных манифестаций в штате Миранда в Венесуэле. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление заместителя председателя Единой социалистической партии Венесуэлы Дьосдадо Кабельо.
"Они только что убили военного национальной гвардии в Сан-Антонио де Лос-Альтос", - цитирует агентство слова политика. Он не уточнил обстоятельства смерти, но обвинил в ней лидера оппозиции Энрике Каприлеса и его сторонников. "Они могут быть уверены, что правосудие свершится", - добавил он. Как добавляет агентство, венесуэльская прокуратура подтвердила гибель военнослужащего.
Не менее 42 человек пострадали 19 апреля в ходе антиправительственных манифестаций в столице Венесуэлы Каракасе, свыше 400 человек были задержаны правоохранительными органами на всей территории страны. Сообщалось также о двух жертвах акций протеста - в Каракасе и в штате Тачира. Как стало известно ранее, оппозиция анонсировала намерение провести новые манифестации в четверг.
В текущем месяце Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий главы государства и парламента, а также запрет губернатору штата Миранда, одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу претендовать на выборные должности в течение 15 лет.