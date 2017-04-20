Киевсовет обязал сферу обслуживания работать только на украинском языке

КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Многочисленные кафе и рестораны Киева теперь вынуждены предлагать клиентам меню только на украинском языке и переориентировать свой персонал на обслуживание также на государственном языке. Соответствующее решение, которое инициировал депутат от националистической партии "Свобода" Юрий Сиротюк, принял Киевский горсовет. Идея украинизировать в столице сферу обслуживания и рекламы нашла поддержку у 91 депутата горсовета из 120.

"Решено, что в Киеве языком работы предприятий, учреждений и организаций коммунальной формы собственности является государственный язык - украинский", - заявил автор инициативы. Кроме того, по его словам, отныне рекламные объявления, вывески, плакаты, афиши, ценники должны также печататься на украинском языке.

Принятое в первом чтении решение Киевсовета обязывает все заведения сферы общественного питания и торговли предоставлять посетителям меню на государственном языке. "Это решение позволит защитить права украиноязычного населения Киева", - сказал Сиротюк. Нарушение этой нормы грозит штрафом, который, по его словам, можно считать символичным - от 17 до 170 гривен ($0,63-6,3).

Тем временем украинизация коснулась и других сфер. Так, в соответствии с принятым Верховной радой законом, телеканалы и радиостанции страны обязаны вести не менее 75% эфира на украинском языке. А самих депутатов парламента вынуждают использовать во время своих выступлений только государственный язык. Спикер Рады Андрей Парубий уже поручил регламентному комитету подготовить к рассмотрению на сессии проект закона, который обяжет парламентариев выступать исключительно на украинском.

Кроме того, группа депутатов зарегистрировала проект закона "О государственном языке", который сделает украинский язык обязательным для всех органов государственной власти и местного самоуправления, дошкольных, школьных, внешкольных и высших учебных заведений. Исключительно украинский язык также должен использоваться на всех культурно-массовых мероприятиях, в сфере обслуживания, являться языком СМИ и книгопечатания. Причем для отслеживания выполнения данного законодательства созданы специальные языковые инспекторы.

В то же время статья 10 Конституции Украины гарантирует "свободное развитие, использование и защиту русского, других языков национальных меньшинств страны".