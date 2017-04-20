Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Опрос: американцы считают роль Иванки Трамп и ее мужа в Белом доме слишком большой

Международная панорама
20 апреля, 14:26 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, апреля. /ТАСС
При этом 36% американцев, по данным опроса Университета Куиннипэк, считают целесообразной работу Иванки Трамп в администрации страны
Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Свыше половины граждан США считает роль, которую играют в Белом доме дочь главы государства Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, недопустимо большой. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса, проведенного американским Университетом Куиннипэк.

СПЕЦПРОЕКТ
Трамп и его семья: кто есть кто в семье миллиардера
Американские СМИ задают вопрос: будет ли Белый дом отделен от бизнеса Трампа после его вступления в должность президента

По его данным, такого мнения придерживаются 53% респондентов. При этом 36% американцев считают целесообразной работу Иванки Трамп в администрации страны. В отношении Джареда Кушнера подобное мнение высказали только 32% граждан США.

Сразу после победы Дональда Трампа на выборах его дочь заявляла, что не собирается претендовать на какие-либо должности в новой американской администрации. Однако в марте появилась информация о том, что она будет исполнять обязанности специальной помощницы президента в Белом доме. Муж Иванки - Джаред Кушнер - в январе был назначен на должность старшего советника президента США.

35-летняя Иванка Трамп выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку со своего поста в семейной компании".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
2
Солдат-срочник погиб на авиабазе под Пермью
3
Песков: РФ не пытается интегрировать непризнанные республики Донбасса
4
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
5
Спасший пассажиров при взрыве в метро машинист отдал подаренные ему деньги пострадавшей
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
Figaro: Фийон призвал помнить о праве народов на самоопределение в ситуации с Крымом
Темы дня
Загрузка...
Реклама