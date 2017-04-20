Опрос: американцы считают роль Иванки Трамп и ее мужа в Белом доме слишком большой

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Свыше половины граждан США считает роль, которую играют в Белом доме дочь главы государства Иванка Трамп и ее супруг Джаред Кушнер, недопустимо большой. Об этом свидетельствуют результаты опубликованного в среду опроса, проведенного американским Университетом Куиннипэк.

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По его данным, такого мнения придерживаются 53% респондентов. При этом 36% американцев считают целесообразной работу Иванки Трамп в администрации страны. В отношении Джареда Кушнера подобное мнение высказали только 32% граждан США.

Сразу после победы Дональда Трампа на выборах его дочь заявляла, что не собирается претендовать на какие-либо должности в новой американской администрации. Однако в марте появилась информация о том, что она будет исполнять обязанности специальной помощницы президента в Белом доме. Муж Иванки - Джаред Кушнер - в январе был назначен на должность старшего советника президента США.

35-летняя Иванка Трамп выпускала собственные коллекции ювелирных украшений, обуви и аксессуаров. Она активно помогала отцу вести избирательную кампанию, в том числе принимая участие в агитационных митингах и публичных выступлениях. Наряду с сыновьями президента Эриком и Дональдом-младшим она занимала должность одного из трех вице-президентов компании Trump Organization, специализирующейся на строительстве. После инаугурации главы государства его дочь заявила о своем решении уйти в отставку со своего поста в семейной компании".