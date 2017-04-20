Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительной

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ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Более трети американцев (37%) оценили итоги работы Дональда Трампа на посту президента США за первые три месяца как неудовлетворительные. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.
По его данным, 13% респондентов поставили главе государства оценку "два", а 24% - "единицу". Недовольство у американцев вызывает работа Трампа прежде всего в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды.
Согласно итогам исследования, оценку "отлично" поставили Трампу 16% американцев, а оценку "хорошо" - 23%. Почти половина опрошенных положительно отозвалась о представленных президентом мерах по борьбе с терроризмом, а 39% одобрили его действия в области создания рабочих мест.
В целом его работу на посту президента за первые три месяца одобрили 48% американцев. В начале апреля, до того как Вооруженные силы США нанесли удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, его рейтинг находился около отметки в 35%.
В опросе, который проводился с 13 по 15 апреля, приняли участие почти две тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 2%.