Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Треть американцев считает работу Трампа на посту президента неудовлетворительной

Международная панорама
20 апреля, 17:08 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 20, апреля. /ТАСС
По данным опроса, 13% респондентов поставили главе государства оценку "два", а 24% - "единицу"
Поделиться
Материал из 1 страницы
Дональд Трамп

Дональд Трамп

© EPA/KEVIN DIETSCH / POOL

ВАШИНГТОН, 20 апреля. /ТАСС/. Более трети американцев (37%) оценили итоги работы Дональда Трампа на посту президента США за первые три месяца как неудовлетворительные. Об этом свидетельствуют опубликованные результаты опроса, проведенного компанией Morning Consult совместно с газетой Politico.

По его данным, 13% респондентов поставили главе государства оценку "два", а 24% - "единицу". Недовольство у американцев вызывает работа Трампа прежде всего в сферах здравоохранения и защиты окружающей среды.

Согласно итогам исследования, оценку "отлично" поставили Трампу 16% американцев, а оценку "хорошо" - 23%. Почти половина опрошенных положительно отозвалась о представленных президентом мерах по борьбе с терроризмом, а 39% одобрили его действия в области создания рабочих мест.

В целом его работу на посту президента за первые три месяца одобрили 48% американцев. В начале апреля, до того как Вооруженные силы США нанесли удар по военному аэродрому в сирийской провинции Хомс, его рейтинг находился около отметки в 35%.

В опросе, который проводился с 13 по 15 апреля, приняли участие почти две тысячи человек. Допустимая погрешность при подведении его итогов составила 2%.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетный удар США по авиабазе в Сирии
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
17
Человек, придумавший чучхе: кем был для КНДР Ким Ир Сен
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Депутаты ЛДПР и "Единой России" внесли законопроект о перезахоронении Ленина
2
Матвиенко согласна с критикой в отношении риторики зампостпреда РФ при ООН Сафронкова
3
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
4
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2017 году
5
В РПЦ поддерживают создание мобильного тарифа с цитатами патриарха
6
Москвичей ждут ветреные и дождливые выходные
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама