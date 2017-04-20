Figaro: Делон поддержал Фийона на предстоящих выборах президента Франции

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Французский актер Ален Делон выразил поддержку Франсуа Фийону на предстоящих в воскресенье президентских выборах во Франции. Об этом Делон написал в открытом письме, опубликованном сегодня в электронной версии газеты Le Figaro.

"Нашей Франции предстоит сделать правильный выбор. Свой я уже сделал, - написал Делон. - У Франсуа Фийона, в котором я особо ценю мужество, опыт и волю в любых обстоятельствах, на мой взгляд, нет конкурентов. Он, без сомнений, дойдет до победы".

Первый тур президентских выборов во Франции намечен на 23 апреля, второй - на 7 мая.

В опубликованном ранее в четверг интервью Le Figaro сам Фийон выразил уверенность в том, что ему удастся пройти во второй тур выборов. При этом он не стал рассуждать, с кем из кандидатов он может встретиться во втором туре.

Согласно обнародованным в четверг данным опроса, проведенного компанией Harris Intercative, Фийон и лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон окажутся на третьем месте после первого тура президентских выборов, набрав по 19% голосов избирателей. Лидером рейтинга является основатель движения "На марше" Эмманюэль Макрон, который, согласно прогнозам, получит 25% голосов. На втором месте - председатель партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. По данным Harris Intercative, она может рассчитывать на поддержку 22% избирателей в первом туре.