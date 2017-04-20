СМИ: протестующие в Киеве потребовали завести на Порошенко уголовное дело

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КИЕВ, 20 апреля. /ТАСС/. Группа людей устроила акцию в приемной Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ), требуя начать уголовное расследование в отношении президента Петра Порошенко. Протестующие принесли плакаты с надписями: "Импичмент президента", "Порошенко хуже Януковича", "Возбудить дело против Порошенко", "Порошенко + Кононенко = коррупция", сообщает украинское издание "Голос".
"Мы требуем от НАБУ расследовать уголовные дела в отношении Порошенко и его окружения. Мы требуем от НАБУ разобраться со скандалами вокруг Порошенко о наличии у него офшорных счетов и компаний, в том числе, разобраться в ситуации с фиктивном закрытием фабрики "Рошен" в Липецке", - сказал лидер движения за импичмент президента, правозащитник Юрий Клейнос.
Протестующие передали свое обращение в НАБУ, а также спикеру Верховной рады Андрею Парубию.
Ранее в приемной кабинета министров активисты во главе с Юрией Клейносом объявили голодовку, приковав себя наручниками к перилам и заклеив рты. В акции протеста участвовали обманутые банковские вкладчики и правозащитники.