Венесуэльский депутат обвинил полицию в стрельбе по участникам акций протеста

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МЕХИКО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Подразделения Национальной боливарианской гвардии Венесуэлы открыли огонь по участникам организованной оппозицией акции протеста в городе Маракайбо, штат Сулия. С таким утверждением выступил депутат Национальной ассамблеи Хулио Монтойя.
"Невообразимо, что вооруженные силы стреляют по людям, - сказал парламентарий. - На этой манифестации было разрешено применять табельное оружие". Сведений о пострадавших пока не поступало. В ряде регионов Венесуэлы продолжаются акции протеста против политики президента Николаса Мадуро. Правоохранительные органы препятствуют проведению маршей, используя против протестующих слезоточивый газ.
Согласно подсчетам неправительственной организации "Венесуэльский уголовный форум", с начала месяца власти задержали почти тысячу участников антиправительственных манифестаций, из них несколько сотен человек по-прежнему остаются под стражей. Число пострадавших в ходе беспорядков и столкновений с полицией, по данным оппозиции, исчисляется десятками, несколько человек погибли.
В апреле Венесуэла переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.