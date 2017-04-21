Обама обсудил с Макроном выборы во Франции

ВАШИНГТОН, 21 апреля. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Бывший глава Белого дома Барак Обама позвонил в четверг утром кандидату в президенты Франции, лидеру движения "На марше" Эмманюэлю Макрону. Об этом сообщил официальный представитель экс-главы государства Кевин Льюис.

"Обама высоко оценил возможность получить от Макрона сведения о его избирательной кампании и важных предстоящих президентских выборах во Франции. Обама по-прежнему глубоко привержен этой стране, как к близкому союзнику Соединенных Штатов и лидеру, защищающему либеральные ценности в Европе и во всем мире", - говорится в распространенном письме.

При этом Льюис подчеркнул, что Обама не хотел таким образом выступить в поддержку этого кандидата. "Поддержка (кандидатуры Макрона) не была целью телефонного звонка, поскольку Обама не собирается выступает в поддержку (той или иной кандидатуры) перед выборами, которые пройдут в воскресенье", - заключил он.

Сам Макрон опубликовал на своей странице в сети микроблогов Twitter видеозапись разговора из своего офиса с бывшим главой американской администрации, которую подписал: "Давайте продолжать защищать наши прогрессивные ценности. Спасибо за этот разговор, Барак Обама". "Я хочу пожелать вам всего наилучшего в ближайшие дни", - отметил в свою очередь экс-президент. Он также захотел удостоверится в том, что Макрон действительно "обстоятельно и упорно работает". "Никогда не знаешь, вдруг последний день избирательной кампании сможет решить исход дела", - сказал бывший глава государства.

Макрон в ответ пообещал "сделать все, что в его силах". "Я буду бороться до последней минуты, и мы будем продолжать поддерживать связь", - сказал он. Источник в команде Макрона рассказал американской газете "Политико", что он сам искал возможности поговорить по телефону с экс- президентом.

Ранее сторонники Обамы во Франции выразили желание, чтобы бывший американский лидер стал кандидатом на выборах президента страны весной 2017 года. Как сообщил телеканал ABC, французы развернули кампанию под названием "Обама-17" и создали в интернете петицию с просьбой к экс-главе Белого дома баллотироваться на высший государственный пост. Выборы президента Франции пройдут в два тура 23 апреля и 7 мая. Согласно всем опросам, лидерами гонки остаются глава партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен, Макрон и кандидат от партии "Республиканцы" Франсуа Фийон.