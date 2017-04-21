Более 220 человек пострадали в ходе акций протеста в Венесуэле

МЕХИКО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Не менее 223 человек пострадали в ходе антиправительственных манифестаций в четверг в Венесуэле. Об этом заявили представители оппозиционного "Блока демократического единства" (БДЕ), контролирующего парламент страны, сообщила газета El Nacional.

По словам представителя БДЕ Мариальберт Барриос, за два дня протестов - 19 и 20 апреля - в стране были задержаны 585 человек. Представители оппозиции заверили, что массовые демонстрации в регионах и в столице Венесуэлы будут продолжаться.

Южноамериканская страна переживает обострение политического кризиса. Его причиной стали решения Верховного суда, касающиеся полномочий президента Николаса Мадуро и парламента, а также запрет одному из лидеров оппозиции Энрике Каприлесу, занимающему должность губернатора штата Миранда, претендовать на выборные должности в течение 15 лет.

На этом фоне в Венесуэле с начала месяца проходят масштабные акции протеста, организуемые оппозицией, которые нередко перерастают в столкновения с полицией и беспорядки.