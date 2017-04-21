Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Японские корабли вышли в море для учений с авианосной группой США у Корейского полуострова

Международная панорама
21 апреля, 6:01 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Василий Головнин
Отработка взаимодействия ВМС США и Японии в районе Корейского полуострова призвана оказать сдерживающее воздействие на КНДР
Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ракетные эсминцы ВМС Японии "Асагара" и "Самидарэ" вышли из военно-морской базы Сасебо на острове Кюсю, чтобы принять участие в учениях с приближающейся американской ударной группой во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В начале следующей недели, как ожидается, это соединение приблизится к Корейскому полуострову и войдет в Японское море, сообщил телеканал NHK.

В то же время график движения группы окончательно не определен, и сроки проведения ее учений с японскими кораблями, по данным телеканала, пока согласовываются.

Как отмечает NHK, отработка взаимодействия ВМС США и Японии в районе Корейского полуострова призвана оказать сдерживающее воздействие на КНДР. В Вашингтоне и Токио не исключают, что Пхеньян может совершить новое ядерное испытание или провести пуски баллистических ракет в связи с предстоящей 25 апреля годовщиной основания Корейской народной армии.

Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap высказывало предположение, что авианосная ударная группа во главе с Carl Vinson прибудет в Японское море 25 апреля.

Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. Это соединение, как позже выяснилось, не пошло напрямую к акватории Японского моря, а в первой половине апреля проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США Япония
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
12
Один полицейский погиб, два получили ранения в результате стрельбы в Париже
12
Турция после референдума: как конституционная реформа изменит жизнь в стране
17
Баллистические ракеты, танки и авиация: что показала Северная Корея на военном параде
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Махмуд Ахмадинежад не допущен к участию в президентской гонке в Иране
2
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
3
Шульгин: четыре страны поддержали предложение России и Ирана по инциденту в Идлибе
4
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
5
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
6
Теракт в Петербурге финансировался из Турции членами международной террористической группы
7
Reuters: выстрелы снова раздались в районе Елисейских полей в Париже
Темы дня
Загрузка...
Реклама