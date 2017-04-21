Японские корабли вышли в море для учений с авианосной группой США у Корейского полуострова

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ТОКИО, 21 апреля. /Корр. ТАСС Василий Головнин/. Ракетные эсминцы ВМС Японии "Асагара" и "Самидарэ" вышли из военно-морской базы Сасебо на острове Кюсю, чтобы принять участие в учениях с приближающейся американской ударной группой во главе с атомным авианосцем Carl Vinson. В начале следующей недели, как ожидается, это соединение приблизится к Корейскому полуострову и войдет в Японское море, сообщил телеканал NHK.
В то же время график движения группы окончательно не определен, и сроки проведения ее учений с японскими кораблями, по данным телеканала, пока согласовываются.
Как отмечает NHK, отработка взаимодействия ВМС США и Японии в районе Корейского полуострова призвана оказать сдерживающее воздействие на КНДР. В Вашингтоне и Токио не исключают, что Пхеньян может совершить новое ядерное испытание или провести пуски баллистических ракет в связи с предстоящей 25 апреля годовщиной основания Корейской народной армии.
Ранее южнокорейское информационное агентство Yonhap высказывало предположение, что авианосная ударная группа во главе с Carl Vinson прибудет в Японское море 25 апреля.
Тихоокеанское командование Вооруженных сил США (ПАКОМ) 9 апреля подтвердило сообщение о том, что это соединение направляется в сторону Корейского полуострова. В состав группы кроме авианосца входят палубное авиакрыло CVW-2 (Carrier Air Wing), ракетные эсминцы Michael Murphy и Wayne E. Meyer, оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis, а также ракетный крейсер Lake Champlain. Это соединение, как позже выяснилось, не пошло напрямую к акватории Японского моря, а в первой половине апреля проводило учения с ВМС Австралии в Индийском океане.